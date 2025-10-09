Arranca la campaña electoral en la US centrada en la burocracia, digitalización e internacionalización

Primer día de campaña de las elecciones con más aspirantes a ocupar el Rectorado de la Universidad de Sevilla (US). Los siete candidatos a relevar en el cargo a Miguel Ángel Castro han dado a conocer este miércoles las líneas principales de sus programas de gobierno. Lo han hecho en distintos centros y con diferentes formatos. Un arranque que ha evidenciado tres de los grandes retos que tiene por delante la US los próximos seis años: la reducción de la burocracia, la apuesta por la digitalización y seguir potenciando la internacionalización.

La campaña electoral se desarrollará hasta el 29 de octubre, día previo a la primera vuelta de los comicios. Tres semanas en las que los candidatos recorrerán los centros de la US para dar a conocer sus propuestas a los tres grandes agentes de la comunidad universitaria: estudiantes, profesorado (PDI) y personal de gestión, administración y servicios (PTGAS).

En esta primera jornada, la candidata Carmen Vargas ha elegido la Facultad de Farmacia, donde se licenció esta sevillana de Sanlúcar la Mayor, para dar a conocer tales propuestas. Un centro, por cierto, que lleva años reclamando las obras de ampliación. Con un salón de grados que se ha quedado pequeño, ha detallado cinco medidas clave que desarrollará si se hace con el Rectorado. La primera de ellas tiene impacto directo en el alumnado. Creará una Oficina de Alojamiento Universitario para facilitar el acceso a la vivienda asequible de los estudiantes, debido al "elevado coste de residir en Sevilla". En cuanto al PDI, activará un plan de choque contra la burocracia con el fin de simplificar la investigación y la contratación. Respecto al PTGAS, se fijará un calendario anual de promoción interna y estabilidad, además de garantizarse "el teletrabajo voluntario". Otras propuestas pasan por habilitar ventanillas únicas para estos colectivos y reducir las cargas docentes del PDI y PTGAS a partir de los 60 años.

La anterior vicerrectora de Internacionalización ha presentado también a su equipo de gobierno, que incluye a miembros que han acompañado a Castro estos años, como Carmen Gallardo o Andrés Luque Teruel. Ha tenido palabras también para quienes la han calificado de "continuista". En este punto, la candidata prefiere hablar de "transformación" frente al "cambio" y opta por combinar "experiencia" y nuevos perfiles en su lista para consolidar los avances logrados en este mandato y afrontar los retos actuales.

Otro lleno en Empresariales

José Luis Gutiérrez presenta su candidatura en la Facultad de Empresariales. / Redacción Sevilla

Otro acto con gran concurrencia ha sido la presentación del decano de Odontología, José Luis Gutiérrez, que ha elegido la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, donde han acudido 700 asistentes. Gutiérrez apuesta por un nuevo modelo de "cogobernanza" y una filosofía de trabajo "de abajo a arriba" que acabe con la "aplastante burocracia". Ha vuelto a alertar del "perfil bajo" de estas elecciones y ha acusado al actual Rectorado de "falta de transparencia" en temas como la deuda económica y "el caos administrativo" en las contrataciones y resoluciones de plazas. "Necesitamos humanizar la universidad", ha demandado el aspirante a rector, quien considera que la US "tiene muchos órganos, pero todos fallan y niguno es eficiente, está en paro técnico".

La candidata Ana López ha escogido la Facultad de Psicología para este arranque. Sus "ejes transversales" pasan por "un cambio en el estilo de gobernanza, centrado en la proximidad, la transparencia, la colaboración y la escucha activa". También aboga por la descarga burocrática a través de la digitalización y la apuesta por la internacionalización. El documento de su programa de gobierno se irá completando con las aportaciones que surjan estas tres semanas.

Una de las medidas más llamativas de este primer día de campaña ha venido de la candidata Ángeles Gallego, que ha prometido "una estructura de gobierno más eficiente y racionalizada", para lo que reducirá el número de vicerrectorados, al pasar de los 15 actuales a seis. "Para construir una universidad de abajo a arriba es contradictorio empezar creando una 'arriba' más grande que la actual y con nombrambientos previos", ha explicado.

Quejas por la comunicación

El candidato Felipe Rosa ha lamentado que "los cauces de comunicación establecidos por la junta electoral no hayan funcionado", ya que ninguno de los asistentes al acto de su presentación en la Escuela Técnica de Ingeniería ha recibido notificación al respecto. En dicho encuentro se ha hablado de la necesidad de mejorar la rendición de cuentas en la US (con asunción de responsabilidades) y de la falta de espacios para los estudiantes.

Alfonso Castro, por su parte, ha optado por publicar una carta abierta a la comunidad universitaria en la que ha incidido en los puntos clave para "la transformación real" de la US: recuperar la ambición académica, la capacidad de liderazgo, la voz propia y la integridad institucional. "No me mueve el afán personal ni el oportunismo", ha aseverado el ex decano de Derecho.

En esta jornada también ha presentado su candidatura la catedrática de Periodismo Pastora Moreno. Lo ha hecho en la Facultad de Geografía e Historia, donde ha abogado por el cambio en estos tres puntos clave: burocracia, digitalización e internacionalización.