La Inteligencia Artificial impulsa un salto en la reproducción asistida en el Instituto de Fertilidad Viamed

La reproducción asistida vive una transformación sin precedentes gracias a la irrupción de la inteligencia artificial (IA). El Instituto de Fertilidad Viamed (IFV) ha logrado mejorar en un 10% sus tasas de embarazo incorporando nuevas tecnologías que optimizan la selección embrionaria y el manejo de ovocitos en los tratamientos de fecundación in vitro.

Este avance llega en un contexto social marcado por el retraso de la maternidad. El 40% de las mujeres españolas tienen su primer hijo con más de 35 años, una edad en la que la fertilidad comienza a disminuir de forma significativa.

Los sistemas de incubación con tecnología time-lapse, equipados con cámaras integradas, permiten observar el desarrollo del embrión durante las 24 horas sin alterar su entorno. Estas imágenes, combinadas con algoritmos de IA capaces de analizar miles de secuencias, ayudan al embriólogo a identificar los embriones con mayor capacidad de implantación.

“Los algoritmos no sustituyen la experiencia humana, pero sí la complementan. Aportan una segunda opinión basada en datos, al tiempo que permiten reducir la manipulación del embrión y cuidar mejor su entorno”, explica Víctor Blasco, responsable del laboratorio del IFV.

Estos sistemas detectan patrones asociados a mejores ritmos de división celular y facilitan una selección más precisa del embrión que será transferido, lo que incrementa las opciones de lograr un embarazo evolutivo.

Predicción del potencial de los ovocitos

La IA también se aplica al análisis de ovocitos. Nuevos softwares entrenados con miles de imágenes permiten predecir su capacidad para generar un embrión viable, incluso detectando detalles invisibles al ojo humano. Esta información es clave en programas de preservación de la fertilidad mediante vitrificación, ya que ayuda a determinar si el número de ovocitos almacenados es suficiente o si es recomendable completar el ciclo con nuevas extracciones.

La tecnología de laboratorio avanza también en el diseño de medios de cultivo más estables. Los nuevos sistemas single-step evitan renovaciones y mantienen condiciones constantes durante todo el desarrollo embrionario. Su composición, que incluye aminoácidos, antioxidantes y niveles ajustados de lactato, busca reproducir el microambiente natural del útero y mejorar la llegada al estadio de blastocisto, fase previa a la implantación.

La fase final del tratamiento, la transferencia embrionaria, también se beneficia de los avances científicos. El uso de medios enriquecidos en ácido hialurónico —un “pegamento biológico” natural— favorece la adhesión del embrión al útero y ha demostrado mejorar las tasas de implantación.

“Nuestro compromiso es ofrecer la mejor opción respaldada por evidencia científica, personalizando cada paso del tratamiento”, señala Víctor Blasco. “La combinación de IA, incubadores de última generación y protocolos avanzados nos permite maximizar los resultados de manera segura”.

Novedades que vienen

La investigación avanza hacia métodos menos invasivos y más precisos. Entre ellos destaca el diagnóstico genético preimplantacional no invasivo, que analiza el ADN liberado por el embrión en su medio de cultivo. Aunque todavía no iguala la fiabilidad de una biopsia, se perfila como una alternativa prometedora para identificar alteraciones cromosómicas sin necesidad de manipular directamente el embrión.

También se están incorporando cámaras de microfluidos para selección espermática, capaces de elegir los espermatozoides con mejor movilidad y menor fragmentación del ADN sin someterlos a procesos como la centrifugación, que pueden generar estrés celular.

En un ámbito tan sensible como la medicina reproductiva, los especialistas insisten en que la innovación debe ir de la mano de la ética y la comunicación.

“La confianza se construye con resultados, pero también con honestidad”, afirma la Dra. Paloma de la Fuente, directora asistencial del Instituto de Fertilidad Viamed. “Nuestro objetivo es ofrecer tratamientos personalizados, explicar qué aporta cada avance y, sobre todo, acompañar a cada paciente en un proceso que es técnico, pero también profundamente humano”.