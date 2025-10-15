Un internista del Valme liderará el Grupo de Trabajo de Cronicidad y Pluripatología de la SEMI

La Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) ha nombrado al doctor José Ángel García García, médico internista del Hospital Universitario de Valme, nuevo coordinador del Grupo de Trabajo de Cronicidad y Pluripatología, uno de los más activos y numerosos de los veinte que conforman esta sociedad científica, que representa a más de 8.400 profesionales en todo el país.

Este nombramiento se produce en un contexto sanitario marcado por el aumento de pacientes con enfermedades crónicas y múltiples patologías, como consecuencia directa del envejecimiento de la población. Estos pacientes requieren una atención continuada, integral y cada vez más compleja, debido a factores como la polimedicación, el deterioro cognitivo o la falta de apoyo sociofamiliar, que incrementan su vulnerabilidad y riesgo de reingreso o fallecimiento.

Según estimaciones actuales, cerca del 60% de los pacientes hospitalizados presentan cuadros de cronicidad compleja, muchos con un alto grado de dependencia funcional. En este escenario, el papel del Grupo de Trabajo que ahora coordina el Dr. García cobra una importancia estratégica para avanzar en nuevos modelos asistenciales centrados en la persona y adaptados a sus necesidades reales.

El doctor José Ángel García se formó como especialista en Medicina Interna en el propio Hospital Universitario de Valme y es profesor titular en la Universidad de Sevilla. A lo largo de su carrera ha enfocado su labor clínica e investigadora en el abordaje del paciente crónico, pluripatológico y en cuidados paliativos, consolidando así una amplia experiencia en el tratamiento de pacientes en situación de alta complejidad.

Asumirá la coordinación del grupo durante los próximos dos años, con el objetivo de reforzar el cambio hacia un modelo de atención más integral, multidimensional y centrado en el paciente. “Debemos abandonar la fragmentación y las intervenciones puntuales para dar paso a una atención continuada, humanizada y socio-sanitariamente coordinada”, subraya el especialista.

Este nuevo cargo supone, además, un reconocimiento a su compromiso profesional y a su trabajo tanto en el ámbito asistencial como en el docente e investigador. “Es una gran responsabilidad, pero también una oportunidad para avanzar en estrategias que mejoren la calidad de vida de los pacientes crónicos complejos y su entorno”, añade.

El interés creciente por mejorar la atención a las personas con patologías crónicas y múltiples condiciones médicas se ha reflejado también en diversas iniciativas institucionales. Entre ellas destacan el Plan Andaluz de Atención a la Cronicidad 2025-2028, impulsado por la Consejería de Salud y Consumo, y el Documento de Desarrollo para el Abordaje de la Cronicidad en el Sistema Nacional de Salud 2025-2028, elaborado con la colaboración de la SEMI.

Estas estrategias apuntan hacia un nuevo paradigma sanitario, que promueve una atención integrada, eficiente y centrada en las necesidades reales del paciente crónico complejo, un reto clave para la sostenibilidad del sistema de salud.