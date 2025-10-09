La Policía descarta la muerte violenta del hombre fallecido en las Tres Mil Viviendas de Sevilla

El dispositivo de la Policía Nacional desplegado este jueves en la zona de las Tres Mil Viviendas.

La Policía Nacional investiga la muerte de un hombre ocurrida este jueves en un domicilio del barrio de las Tres Mil Viviendas. El cadáver fue hallado en el interior de la vivienda sin signos de violencia, por lo que se descarta una muerte violenta. El fallecido ha sido identificado como Antonio R. G., conocido en el barrio como el Petete.

La comisión judicial se encuentra en el lugar de los hechos, en la calle Rojo y Negro. El hombre fue encontrado sin vida en su propio domicilio, después de que una persona llamara al 112 a las 12:00 horas para alertar del hallazgo del cuerpo.

La Policía Local fue la primera en acudir al lugar y confirmó la veracidad del aviso. Posteriormente, los servicios sanitarios certificaron la defunción. Al bloque acudieron varios familiares del fallecido, visiblemente afectados por lo ocurrido.