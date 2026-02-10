Investigan a tres personas por robos en viviendas de personas mayores en Sevilla y Huelva

La Guardia Civil ha procedido a la investigación de tres personas, por su implicación en hurtos de dinero en efectivo en interior de domicilios habitados por personas de avanzada edad, así como por allanamiento de morada.

Los hechos se produjeron entre los días 24 de julio de 2025, 1 de agosto de 2025 y 2 de octubre en las localidades onubenses de Cañaveral de León y Cumbres de San Bartolomé y en la sevillana de Olivares. La suma de dinero en efectivo sustraído en los domicilios asciende a un total de 7.500 euros.

Según una nota remitida por el instituto armado, las tres personas investigadas, dos mujeres y un varón, actuaban de forma coordinada, asumiendo un rol diferente cada una de ellas. Tras detectar domicilios habitados por una sola persona de avanzada edad, uno de los autores solicitaba el llenado de botellas de agua alegando el calor de los meses estivales. Para ello, intentaban mostrar una actitud desvalida con la intención de ganarse la confianza de las víctimas.

Una vez ganada, los supuestos autores entraban al interior de las viviendas y mientras se realizaba el llenado de las botellas de agua, aprovechaban para realizar los hurtos de dinero en efectivo.

Para la ejecución de este modus operandi, las mujeres llevaban a cabo la acción del engaño a las personas mayores, así como la ejecución del hurto en el interior de las viviendas, mientras que la tercera persona investigada permanecía en vehículo como conductor, para posteriormente emprender la huida tras la comisión del hecho.

Tras las investigaciones se pudo identificar a los presuntos autores, los cuales también estaban relacionados con hechos similares ocurridos en la provincia de Sevilla.

Por todo ello se realizó un servicio coordinado y conjunto por agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al Equipo ROCA 1 de Cortegana (Huelva) y al Grupo de Investigación de Sanlúcar la Mayor para llevar a cabo la localización e investigación de estas tres personas en la localidad sevillana.

Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la Autoridad Judicial competente.

La Guardia Civil dentro del Plan Mayor de Seguridad, imparte charlas informativas a través de Asociaciones de tercera edad, Centros de Mayores y Ayuntamientos de las diferentes localidades onubenses, aconsejando al ciudadano sobre los riesgos que constituyen una mayor amenaza para su seguridad, entre ellos consejos para evitar robos y hurtos en la vivienda.

En caso de que algún colectivo de mayores esté interesado en solicitar este tipo de charlas pueden contactar con el Puesto de la Guardia Civil más cercano donde serán informados de los trámites a seguir