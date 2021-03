El jefe de la Policía Local de Sevilla se coló en la vacunación contra el covid-19

El jefe de la Policía Local de Sevilla, el superintendente José Medina Arteaga, se vacunó ayer contra el covid-19 cuando no le correspondía por edad. Así lo ha denunciado el Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (Sppme) en la capital andaluza, que ha pedido la destitución del mando al entender que se ha aprovechado de su cargo para colarse en la vacunación.

Medina Arteaga tiene 55 años y cumplirá 56 en los próximos días. La vacuna de AstraZeneca, que es la que se les está poniendo a los miembros de las fuerzas de seguridad, no se administra a personas mayores de 55 años. Es decir, todos los policías locales (al igual que los nacionales, guardias civiles y profesores) que tienen 55 años o más no tienen todavía cita para vacunarse. Se les administrará otra vacuna, probablemente la de Pfizer o la de Moderna, pero será más adelante.

Las últimas actualizaciones de la estrategia de vacunación contemplan que no se administre la vacuna de AstraZeneca a las personas nacidas antes de 1966. El superintendente nació en 1965, por lo que no tendría que haber recibido ayer la dosis que se le puso. Incluso en la orden del cuerpo, el boletín informativo en el que se dan las instrucciones en la plantilla de la Policía, figuraba que los agentes mayores de 55 años no podían ir a vacunarse.

El Sppme lamenta que todos los policías hayan respetado este límite de la edad, menos el jefe. "No podía esperar como el resto de los mortales su turno, tenía que aprovechar su cargo para colarse por la puerta de atrás", ha denunciado este viernes el sindicato mayoritario en la plantilla de Sevilla.

Esta organización incide que Medina Arteaga "ha usado su cargo para adelantarse en la vacunación, mientras que compañeros que están en la calle siguen esperando que la Junta y el Estado les diga qué vacuna se les va a administrar".

El sindicato considera este hecho como de "máxima gravedad" y recuerda lo ocurrido con otros cargos políticos que se adelantaron en la vacunación, y que finalmente tuvieron que dimitir. Por ello, solicita al alcalde, Juan Espadas, que destituya inmediatamente al jefe de la Policía Local.

"No es el ejemplo o referente que una Jefatura como la Policía Local de Sevilla debe tener. Es un nuevo ejemplo de los muchos caraduras que hay en España, que no quieren esperar su turno para ser vacunados", critica el Sppme, que pide a Espadas que "fulmine" al superintendente "por el bien de su gobernabilidad". "No puede mantener a la cabeza de la Policía a alguien que no cumple las normas, ni siquiera las que él mismo hace y publica".