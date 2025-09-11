José Luis Gutiérrez presenta su programa para las elecciones a rector en la Universidad de Sevilla

José Luis Gutiérrez, candidato a rector de la Universidad de Sevilla ha desgranado las líneas básicas de su programa dentro de las elecciones a rector que se celebrarán el próximo 30 de octubre y donde se presentan, al menos, seis candidaturas. Unas elecciones que son las primeras con sufragio universal ponderado y donde el equipo elegido se enfrentará a la adaptación de la institución académica a la futura ley de universidades andaluza. La encabezada por Gutiérrez, catedrático de Cirugía Oral y Maxilofacial y decano de la Facultad de Odontología, además de director del servicio de Cirugía Maxilofacial del Hospital Virgen del Rocío, tiene como lema "Cambiamos contigo" y según el candidato a rector, "nace de abajo hacia arriba porque primero hubo un grupo de personas que realizó una profunda reflexión sobre hacia dónde debe ir la Universidad de Sevilla y luego me eligieron a mi como candidato a rector", explicó.

"El 30 de octubre la comunidad universitaria votará en dos rangos: continuidad o cambio", afirmó. Entre los objetivos señalados por la candidatura están trabajar, retener y atraer talento, impulsar el emprendimiento del alumnado y su empleabilidad, y avanzar hacia el conocimiento. Para ello señala una serie de "ideas fuerza". Una candidatura llena de "ilusión y motivación para querer cambiar, contigo, la Universidad".

Gutiérrez se ha definido como un "servidor público" con experiencia de gestión también en el SAS. "Los sistemas universitarios y sanitarios se parecen bastante en el sentido de que las personas más importantes para que funcionen, está en la base", advirtió. El candidato advirtió que siempre se actuará con transparencia en una Universidad de Sevilla atenazada, actualmente, "por la rigidez burocrática y el inmovilismo". Ambas, además, "son organizaciones basadas en el conocimiento de los profesionales de base". Por esta razón, anunció que a partir del 17 de septiembre se abrirá "un proceso participativo de escucha activa, abierto a todos los miembros de la comunidad universitaria" para sentar las bases del modelo universitario que propone esta candidatura, "horizontal, no jerarquizado, y que tenga un funcionamiento en red". Un equipo que, desde el principio, tiene claro que "en el caso de llegar al rectorado, estaremos al servicio de la comunidad, y no al revés.

La candidatura de José Luis Gutiérrez se caracterizará por la cercanía ya que su equipo ha establecido una hoja de ruta en la que, a partir del 16 de septiembre, el candidato visitará, en diferentes ocasiones, cada uno de los centros de cada campus. "Desde la candidatura queremos trabajar codo con codo con toda la comunidad universitaria".

Todo ello sin dejar atrás los cuatro pilares básicos de la Universidad de Sevilla. "No hay que olvidar que es una institución cinco veces centenaria, por lo que debemos tener respeto a esta trayectoria y consolidar su liderazgo desde los valores de la US". José Luis Gutiérrez afirmó que su candidatura tiene la "ambición de colocar a la institución donde le corresponde, entre la primera y la segunda universidad de España".