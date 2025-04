José Luis Sanz: "Lo peor fue la incomunicación de las primeras horas del apagón"

"Lo peor fue la incomunicación de las primeras horas". Es el dato más negativo subrayado por el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, durante el balance de incidencias del apagón eléctrico realizado este martes, el día después del lunes negro. Para Sanz, una de las peores experiencias de esta jornada fue la imposibildad de que servicios de emergencias, como la Policía Local, no pudieran usar el teléfono móvil para pedir la incorporación de agentes en una situación de emergencia como la vivida ayer. Por tal motivo, ya ha informado a los portavoces de los grupos políticos del Ayuntamiento que se convocara una reunión en próximas fechas para "intentar que no vuelvan a ocurrir algunas cosas".

El teléfono móvil quedó inservible para la Policía Local y Protección Civil durante las primeras ocho horas del apagón eléctrico que sufrió España. Ni se pudieron llamar a agentes para que se incorporaran a sus puestos ni a voluntarios. "Los policías se personaron por responsabilidad propia, no hizo falta llamarlos", ha aclarado Sanz, quien, no obstante, reconoce que este sistema de comunicación no funcionó en una jornada en la que la red eléctrica se vino abajo. Será, por tanto, una de las cuestiones a analizar y mejorar en el encuentro que se mantenga en próximas fechas, con el fin de subsanarlo y que no vuelva a ocurrir. Quizás sea hora de volver al walkie talkie, que permitía tener en constante contacto a este cuerpo de seguridad.

El alcalde ha hecho esta observación al final de la rueda de prensa que ha servido de balance de incidencias tras el lunes del apagón. En líneas generales, no se ha producido ningún caso reseñable. El suministro eléctrico, según Endesa, se recuperó al 99% en la mayoría de la ciudad a las cuatro de la madrugada de este martes. A las 6:30 ya lo estaba al 100%. A las dos de la madrugada lo hizo en la planta de Tussam, cuyo servicio no se vio interrumpido en toda la jornada. Sólo hay tres cruces semafóricos que este martes siguen sin funcionar. Están situados en San Juan Bosco, Muñoz León y Alfonso Lasso de la Vega. Se pide cautela a los conductores que circulen por estas zonas.

20 rescates en ascensores

La Policía Local atendió ayer lunes 245 incidencias, registradas desde las 12:40, minutos después de que se produjera el apagón ibérico. De ellas, 63 estuvieron relacionadas con el tráfico; en 29 se auxilió a personas; 42 estuvieron relacionadas con la seguridad ciudadana; 13 se debieron a accidentes de tráfico; 19 con asistencias sanitarias y siete con inundaciones. Debe destacarse aquí los 20 rescates a personas que se quedaron atrapadas en ascensores, así como las 240 salidas que protagonizaron los Bomberos, sobre todo en las primeras ocho horas después de que la red eléctrica se viniera abajo.

En dicho periodo se subió y bajo a personas con movilidad reducida a sus domicilios, se suministró gasoil a grupos electrógenos de hospitales y se ayudó al cierre de persianas eléctricas en bares y tiendas. Una actuación que, no obstante, no ha evitado que los encargados de muchos negocios hayan dormido toda la noche en sus establecimientos, al ser imposible cerrarlos, especialmente en calles que aún no habían recuperado el alumbrado público. Por su parte, Protección Civil intervino en 60 actuaciones, la mayoría de apoyo a Policía Local y Bomberos. No hubo ninguna incidencia registrada en los colegios.

Uno de los principales problemas que ha dejado el apagón se sufre en el Ayuntamiento de Sevilla, donde según el alcalde está inactivo el portafirmas, debido a un fallo en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Tal incidencia impide certificar empadronamientos y realizar ciertos trámites, como el pagon de nóminas de trabajadores municipales, que deben abonarse estos días, al coincidir con el final de mes.

Agradecimientos

Sanz, al final de la rueda de prensa, ha agradecido a cuatro colectivos su ayuda en este lunes negro. En primer lugar, a los sevillanos, "por su comportamiento ejemplar", evidenciado en el civismo que se ha tenido, especialmente, en el caos de tráfico que se originó en hora punta al no funcionar los semáforos. En segundo lugar, a los servicios municipales, "gracias a los cuales se pudieron amortiguar muchas de las incidencias que provocó el apagón". El tercer grupo, "los hosteleros, que dieron de comer a muchos sevillanos" y que, según el alcalde, "sufrieron la desinformación de las primeras horas". Por último, agradeció la labor realizada por los medios de comunicación en un día tan complicado.

Preguntado por la novillada celebrada en la plaza de toros de la Maestranza la tarde de este lunes negro, horas después de que desde la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento se desaconsejeran los desplazamientos innecesarios, Sanz se ha limitado a responder que "no es responsabilidad del Ayuntamiento suspender un espectáculo taurino".