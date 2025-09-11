Juanma Moreno apuesta por el regreso de los Latin Grammy a Andalucía: "Estamos trabajando en ello"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, expresó este miércoles su deseo de que los Latin Grammy regresen a Andalucía tras el éxito de la edición celebrada en Sevilla en 2023. Moreno destacó que este tipo de eventos “proyectan la marca Andalucía y la capacidad cultural de nuestra tierra”, y aseguró que el Gobierno autonómico trabajaba con la esperanza de que la Academia Latina de la Grabación volviera a elegir la región como sede. "Estamos trabajando, nuestro sueño es que vuelvan", aseguró el líder autonómico.

Las declaraciones tuvieron lugar durante el acto Latin GRAMMY Celebra: La Música de Andalucía, organizado por la Academia Latina de la Grabación en el Cartuja Center CITE de Sevilla, donde se rindió homenaje a figuras emblemáticas como Enrique Morente, Rocío Jurado, Lola Flores o Camarón de la Isla. La velada, conducida por los artistas David Bisbal y Luis Fonsi, reunió a un nutrido grupo de intérpretes, entre ellos Manuel Carrasco, Estopa, Miguel Ríos, India Martínez o Aitana, y celebró la riqueza musical andaluza, desde el flamenco tradicional hasta las expresiones más contemporáneas.

Moreno recordó que la 24ª entrega anual de los Premios Latin Grammy, celebrada en noviembre de 2023 en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla, dejó un “buen recuerdo y un buen sabor de boca”, no solo por la calidad artística de la gala, sino también por su impacto en la economía andaluza. Según datos del consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, aquel evento generó un retorno económico directo superior a los 190 millones de euros.

Aunque reconoció la “fuerte competencia” de ciudades como Las Vegas o de países con gran peso en la industria musical como México, Moreno defendió que Andalucía contaba con las “capacidades y potencialidades necesarias” para acoger de nuevo la cita más importante de la música latina.