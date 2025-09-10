SUCESOS
Un policía local de Sevilla salva la vida a un bebé de siete días
La alfombra roja del concierto de los Latin Grammy en Sevilla
La alfombra roja del concierto de los Latin Grammy en Sevilla / Paz Seco

En imágenes, la alfombra roja del concierto de los Latin Grammy en Sevilla

El Cartuja Center se ha engalanado este miércoles para recibir a algunos de los grandes nombres del panorama musical andaluz y nacional. Artistas como Manuel Carrasco, Aitana, Leiva, Estopa o India Martínez, han brillado en esta cita única. Tampoco faltaron rostros conocidos del mundo digital, como la influencer sevillana Rocío Osorno.

El recinto fue escenario del macroconcierto Latin Grammy: Celebra la Música de Andalucía, un homenaje a los artistas andaluces que han marcado la historia de la música. La gala, conducida por David Bisbal y Luis Fonsi, convirtió a Sevilla en epicentro cultural y artístico.

