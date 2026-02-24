La Junta estudia un tercer carril en la carretera entre Las Cabezas y Sánlucar

La Junta de Andalucía ha puesto en marcha el estudio de soluciones para abordar la problemática de la carretera A-471, que conecta Sanlúcar de Barrameda con Las Cabezas de San Juan. Esta vía ha registrado un incremento significativo de tráfico durante los últimos años debido a la saturación de la autovía AP-4 que une Sevilla con Cádiz. La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda cumple así el compromiso adquirido por la consejera Rocío Díaz con los alcaldes de los cinco municipios afectados.

El inicio de estos trabajos responde al acuerdo alcanzado a finales de 2024 entre la responsable autonómica y los regidores de Las Cabezas de San Juan, Lebrija, Sanlúcar de Barrameda, Trebujena y Marismillas. La saturación de la autovía Sevilla-Cádiz ha provocado que numerosos conductores busquen rutas alternativas, desviándose hacia esta carretera autonómica que no estaba dimensionada para soportar tal volumen de vehículos.

Objetivos y alcance del análisis técnico

Rocío Díaz ha subrayado que "desde el Gobierno de Juanma Moreno damos respuesta a los problemas que puedan surgir y así lo hemos hecho con una carretera, la A-471, que está sufriendo de manera directa las consecuencias de la saturada autovía Sevilla-Cádiz". La consejera se ha mostrado convencida de que se produciría una mejora "con medidas como la construcción de un tercer carril que dé respuesta a los continuos atascos de la A-4". No obstante, ha remarcado que "el estudio arrojará respuestas y dará alternativas que nos permitan actuar sobre la raíz del problema".

El análisis no se limitará exclusivamente a evaluar las características físicas de la infraestructura viaria. La consultora IDOM, empresa adjudicataria del proyecto, profundizará en las causas del aumento de circulación, vinculado principalmente a que los automovilistas optan por esta alternativa ante los continuos atascos de la AP-4. Por este motivo, se trata de un estudio condicionado a la información que se pueda recabar de todas las administraciones implicadas.

Coordinación con administraciones y organismos competentes

IDOM ya ha preparado la documentación necesaria para solicitar en las próximas semanas informes técnicos a todos los ayuntamientos afectados. Asimismo, requerirá información al Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible sobre sus planes previstos para la remodelación del enlace de Las Cabezas de San Juan, punto de origen de la A-471, así como sobre el proyectado tercer carril para la AP-4.

La petición de documentación se extenderá también a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y a la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente en lo relativo a las vías pecuarias. Igualmente, se solicitarán informes sobre espacios naturales protegidos y un informe de accidentabilidad a la Dirección General de Tráfico para disponer de un diagnóstico completo de la situación.

Continuidad de la hoja de ruta acordada

Con este estudio, la Consejería de Fomento continúa la hoja de ruta establecida para detectar y solucionar los problemas de movilidad en el área de influencia del Bajo Guadalquivir, tal como se acordó en la reunión mantenida con los alcaldes. En ese encuentro, Rocío Díaz emplazó a los regidores a que solicitaran formalmente la construcción de un tercer carril de la AP-4.

La consejera planteó que esta petición no se limitara a la provincia de Sevilla, sino que se extendiera el tercer carril a la provincia de Cádiz, dado que uno de los principales factores que afectan a la carretera A-471 son las frecuentes congestiones que se producen en el tramo entre Las Cabezas de San Juan y Jerez de la Frontera.