La Junta estudiará todas las alegaciones para la ampliación de la línea 3 sur del Metro de Sevilla

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha afirmado este miércoles que se estudiarán todas las alegaciones presentadas para decidir la mejor alternativa para la línea 3 Sur del Metro de Sevilla a Palmas Altas y Bellavista. Un trazado, ha señalado, que “los anteriores gobiernos socialistas no tuvieron ni en mente”, en alusión a que no contemplaron en el proyecto original, de 2011, la llegada del Metro a esta zona de la ciudad.

En su intervención en el pleno del Parlamento de Andalucía, Rocío Díaz, ha recordado que el Metro de Sevilla es “una de las principales del Gobierno andaluz”, que “lo rescató tras 14 años de abandono”. Así, ha remarcado que el Gobierno de Juanma Moreno es “un gobierno serio y responsable que escucha”. En ese sentido, además de apoyarse en el criterio de los expertos, la Consejería de Fomento ha mantenido en los últimos días reuniones con los vecinos, tanto de Bellavista como de Bermejales, donde se ha comprometido a analizar todas las peticiones. Así, ha señalado que el plazo de información pública del estudio informativo de la Línea 3 Sur finalizó el martes día 2 de diciembre y “ahora es el momento de estudiar todas y cada una de las alegaciones que se han presentado”

Rocío Díaz ha insistido en que se ha revertido “la desidia de los anteriores gobiernos socialistas hizo que muchas actuaciones, como la ampliación del Metro de Sevilla, caducara en los cajones”. “Hemos rescatado una infraestructura vital para la capital andaluza, actualizando todos y cada uno de los proyectos”, ha añadido.

Entre esos proyectos se encuentra la línea 3, “una línea estratégica que vertebrará Sevilla de norte a sur”. La consejera de Fomento ha argumentado que la línea 3 se ha subdividido en dos líneas, por un lado, la Línea 3 Norte, actualmente en ejecución, que cuenta con una inversión superior a los 1.300 millones de euros, financiada por la Junta, fondos Feder y el Estado; y, por otro lado, la línea 3 Sur entre el Prado y Bermejales, más su ampliación a Palmas Altas y Bellavista.

“Un trazado mucho más ambicioso que el que existía y presentó el PSOE en 2011, ya que el proyecto original se quedaba en Los Bermejales. Ha sido el Gobierno de Juanma Moreno el que ha apostado por una alternativa nunca contemplada”, ha defendido Rocío Díaz, que ha asegurado que gracias a ello se dará respuesta a las nuevas demandas de Sevilla. “Ahora llegaremos a la Ciudad de la Justicia y a los hospitales”, ha agregado.