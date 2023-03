El juzgado avala la legalidad del mamotreto que se levanta en Palmera 38

Un nuevo espaldarazo a la gestión municipal en un tema controvertido. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 7 de Sevilla ha desestimado el recurso presentado por el notario Arturo Otero contra la licencia de obras que la Gerencia de Urbanismo concedió para demoler un chalé en el número 38 de la avenida de La Palmera para levantar la polémica residencia de estudiantes.

El demandante presentó un escrito por el que pretendía paralizar los trabajos que allí se están llevando a cabo al entender que incumple los criterios de ordenación y modelo de ciudad establecidos en el planeamiento general. Además, el vecino de la zona alegó que la licencia municipal otorgada incumple los límites de la ordenanza de vivienda unifamiliar aislada.

La resolución tiene lugar tres meses después de que el Consejo Consultivo de Andalucía avalase la concesión de la licencia de obras para la gran residencia de estudiantes que se construye en el número 38 de la avenida de la Palmera. Se trató del segundo aval que el Ayuntamiento recibió en pocos días. El Juzgado de lo contencioso-administrativo número 12 de Sevilla dictó una sentencia una semana antes en la que aseguraba que había concedido de manera correcta esta licencia al contar con toda su tramitación terminada antes de aprobarse inicialmente la modificación del PGOU que permitía el polémico plus de edificabilidad.

El dictamen favorable del Consejo Consultivo de Andalucía respaldó la actuación municipal en una triple vertiente. Considera que la licencia urbanística de la Avenida de la Palmera 38 "no incurre en vulneración del planeamiento", "no incurre en causa de nulidad" y "no vulnera el interés público".