Kansas City se corta por completo al tráfico en la vía de servicio de los números impares por obras de Emasesa

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de Emasesa, inicia este lunes 26 de enero la renovación de la red de saneamiento en la vía de servicio de la avenida Kansas City, concretamente en la calle Auxiliar de la citada avenida, en el tramo entre calle Samaniego y el número 39, en el Distrito San Pablo–Santa Justa.

Los trabajos obligan al corte total al tráfico rodado en la vía de servicio de los números impares de Kansas City. El objetivo de las obras es mejorar la eficiencia hidráulica y asegurar un funcionamiento adecuado en episodios de lluvia.

Durante la ejecución de los trabajos, que cuentan con un plazo de seis meses y medio (28 semanas) y un presupuesto de 994.545,67 euros (IVA incluido). El proyecto contempla la sustitución completa de la red de saneamiento existente, que ha alcanzado su vida útil.

La actuación incluye la renovación de la conducción principal de saneamiento, la sustitución de acometidas e imbornales, reposición del firme de calzada y acerado afectados y la ejecución de una nueva capa de rodadura en todo el ámbito intervenido.

El consejero delegado de Emasesa y delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, detalla que “desde el gobierno de Sanz nos comprometimos a solucionar los graves problemas que tenía la ciudad y así lo estamos haciendo. Los trabajos en Kansas City se suman a la avalancha de obras de mejora que están en marcha o previstas en toda la ciudad”.

Afecciones al tráfico y tránsito peatonal

Para la ejecución de las obras será necesario el corte total al tráfico rodado en la vía de servicio de los números impares de Kansas City, en el tramo objeto del proyecto. Los cortes se desarrollarán por fases para reducir el impacto en la movilidad.

El tránsito peatonal permanecerá habilitado en todo momento, aunque podrá verse afectado puntualmente en las zonas donde sea necesario intervenir sobre las acometidas de vertido o reponer servicios afectados.

Esta actuación se enmarca en las labores de conservación que la empresa metropolitana desarrolla de manera continuada para garantizar la calidad del servicio y la adecuación de las infraestructuras a las necesidades actuales.