La Ley de Memoria Histórica encalla en un colegio de Sevilla

La nueva denominación del Colegio Calvo Sotelo, en Sevilla, no ha prosperado. El cambio de nombre obedece a la aplicación de la Ley de Memoria Histórica, pero había provocado una gran división en la comunidad educativa de este centro público. Por un lado, el consejo escolar había aprobado -a propuesta de la dirección -que se titulase Presidente Calvo Sotelo (es el que se ha llevado al Pleno del Ayuntamiento de este jueves), mientras que las familias habían planteado el de Huerta de los Granados, en referencia al nombre que tenía la zona donde se levantó a mediados de la década de los 30, junto a la calle Arroyo. Finalmente, la designación con la que se homenajea al segundo presidente de la democracia española no ha salido adelante, al contar sólo con los votos a favor del PP y no ser respaldado ni por el PSOE, Podemos-IU ni por Vox.

La polémica por el nuevo nombre rompió, incluso, las relaciones entre el equipo directivo del colegio y la asociación de familias de alumnos (AFA) La Graná. Mientras que desde los responsables del centro educativo se defendía que el nuevo nombre supone un homenaje a Leopoldo Calvo Sotelo, presidente que sucedió a Adolfo Suárez al frente del Gobierno de España y con quien concluyó la Transición, la AFA entendía que era "un blanqueamiento", en tanto que se mantenía su anterior nombre, el de Calvo Sotelo, en referencia a José Calvo Sotelo, ministro en la Dictadura de Primo Rivera y una de las figuras políticas exaltadas por el franquismo. Las familias habían denunciado que la votación del nombre en el consejo escolar no se había llevado a cabo de forma correcta.

Debe recordarse que este colegio se planteó en los últimos años de la II República con el nombre de la zona donde iba a levantarse, Huerta de los Granados. Su construcción, sin embargo, concluyó en 1937, con la guerra civil ya comenzada y cuando el bando nacional se había hecho con Sevilla, de ahí que recibiera la denominación de Calvo Sotelo.

Las intervenciones

La concejal de Educación, Blanca Gastalver, ha defendido en la sesión de este jueves el nombre de CEIP Presidente Calvo Sotelo por ser "el más votado en el consejo escolar", cuyo procedimiento también ha avalado. Un cambio de designación que, tras pasar por el Pleno, ha de darle el visto bueno la Consejería de Desarrollo Educativo y FP, de la Junta de Andalucía.

La portavoz de Podemos-IU, Susana Hornillo, ha puesto en duda la votación. Ha recordado que la denominación de Presidente Calvo Sotelo salió adelante en el consejo escolar tras "un acuerdo del equipo directivo en bloque". Ha insistido en que la AFA está en contra del nuevo nombre.

El concejal de Vox, Gonzalo García de Polavieja, ha aprovechado su intervención para criticar de nuevo la Ley de Memoria Histórica, al ser contraria "el espíritu de concordia de la Transición". Ha advertido de que el requerimiento de la Oficina de Memoria Histórica para rebautizar este colegio es "ilegal", puesto que el marco temporal afectado por la referida normativa comienza el 18 de julio de 1936, cinco días después de que José Calvo Sotelo fuera asesinado.

"Triquiñuela"

Por su parte, el edil socialista Juan Tomás de Aragón ha calificado de "triquiñuela" la propuesta de nombre llevada al Pleno. Por tal motivo, ha defendido la denominación planteada por las familias de los alumnos, CEIP Huerta de los Granados.

Estas posturas se han envidenciado en la votación, en la que sólo el PP ha respaldado el nombre de CEIP Presidente Calvo Sotelo, que no ha logrado salir adelante, al no apoyarla las fuerzas de izquierda ni VOX. Gastalver ha lamentado que "no se haya respetado la decisión del consejo escolar".