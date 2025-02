Los trabajadores de Lipasam convocan huelga para el Día de Andalucía por "incumplimiento" del convenio colectivo

Los 1.700 trabajadores de Lipasam, la empresa municipal de limpieza de Sevilla, están llamados a una huelga de 24 horas el Día de Andalucía, el próximo viernes 28 de febrero, por "el incumplimiento" del convenio colectivo que fue aprobado hace menos de un año. La protesta se ha convocado desde las once de la noche del jueves día 27 hasta las once de la noche del 28 de febrero.

"Lo que queremos es que se ejecute lo que ya está pactado y acordado", explica el presidente del comité de empresa, Antonio Bazo (CCOO), quien ha subrayado este lunes que la empresa no acaba de cumplir varios puntos del convenio colectivo firmado que son "muy importantes" para la plantlla, tales como las promociones laborales, las habilitaciones (para las diferentes categorías), la cantidad de empleados de servicios concretos que deben trabajar en las jornadas especiales ("la empresa pretende que que en esas jornadas trabajen más personas de lo estipulado, como es el caso del 28 de febrero") y la jubilación parcial que cambia a partir de abril por la modificación legal.

"Hay infinidad de acuerdos que para nosotros importantes, pero esto es como la película del Día de la Marmota: pedimos reunión de la comisión paritaria para que se cumplan estos artículos, nos sentamos con ellos, nos dicen que sí, que no hay problema, se levanta el acta, hay acuerdos y compromisos de cumplimiento y se sigue sin cumplir", protesta Bazo, que resume el cansancio de la plantilla. "Ya se nos han hinchado las narices", destaca.

Otra queja de los trabajadores se refiere a los procesos selectivos de las categorías superiores, como jefes de servicios y técnicos, "al margen de la negociación del convenio y al margen de los representantes de los trabajadores, y de dudosa transparencia", a diferencia de las bolsas de empleo de peones y de talleres, que se están haciendo "con limpieza y transparencia".

Bazo recalca que la plantilla no está pidiendo más dinero. "Esto no es nada de presupuesto. Aquí no estamos pidiendo dinero. El problema es que, por un lado, vemos que sigue habiendo una mala gestión dentro de esta empresa y, por otro lado, que se pretende llevar a cabo un nuevo modelo operativo de la limpieza diaria con el que los representantes de los trabajadores estamos totalmente en contra, porque entendemos que eso no soluciona el problema de la limpieza diaria en esta ciudad".

"No estamos pidiendo 500 euros como la Policía Local. Nosotros tenemos establecidas unas primas para trabajar esos festivos y no estamos pidiendo que se incrementen las primas. Lo que pedimos es que se respete el convenio y vengan a trabajar los servicios que dice el convenio que tienen que venir a trabajar. No más gente. Aquí parece ser que la joya de la corona es la Policía Local de Sevilla, que nada más tienen que pedir por esa boca para darle lo que quieren. El resto nos sentimos un tanto discriminados", critica Bazo.

El comité destaca que en el convenio que se firmó no pedían grandes mejoras ni salariales ni sociales, sino más que nada creación de empleo. Por eso se supeditó a la creación de más de 200 puestos de trabajo. De estos en el año 2024 entradon 240 personas con carácter indefinido y hay un compromiso de la empresa de meter a 60 o 70 personas más para este año 2025, más la tasa de reposición de 2024, de la que tampoco les han dado noticias a la plantilla.

La organización de la limpieza viaria es otra de las quejas del comité, aunque la plantilla sabe que la potestad organizativa la tiene la Lipasam, no los trabajadores. "Estamos insistiendo en que volver a los sistemas que teníamos hace ya muchos años de limpieza, que es lo que el ciudadano reivindica. Al ciudadano le da igual que el barrendero vaya con un carrito, con una motito o con una bicicleta. El ciudadano lo que está reivindicando es que a sus calles se le dé una mayor frecuencia de limpieza y una mayor calidad. El modelo que nos han presentado no va a dar más frecuencia ni más calidad. El modelo es que los compañeros y compañeras vayan con su bicicletita dando vueltas, vaciando papeleras y recogiendo aquello que sea más grande que un paquete de tabaco. Es decir, que las colillitas, los papelitos chicos, los excrementos de los perros... eso parece ser que no es basura. Y ahí es donde vienen las quejas de los ciudadanos. Queremos volver a aquellos modelos antiguos en los que va el barrendero va barriendo las calles y alternando los sectores", lamenta Bazo.

Respecto a la jubilación parcial que cambia a partir del mes de abril, el comité de Lipasam está preguntando sin éxito en qué situación se encuentra la plantilla. "Nosotros ahora tenemos una jubilación con la parcial al 50%. La ley ha cambiado y, si se cumplen los requisitos, te podrías jubilar al 75-25%. El mes de abril se nos echa encima. De momento, se han paralizado las jubilaciones a la espera del desarrollo que ellos quieren dar a la ley".

A falta de gerente en Lipasam, que es quien tendría que gestionar la empresa según los estautos, la persona que hace las veces de gerente es el vicepresidente del consejo de administración Manuel Torreglosa, mientras la delegada Evelia Rincón ocupa la presidencia de la empresa, señala el comité.