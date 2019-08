El brote de listeriosis mantiene ingresados a 22 afectados

El brote de listeriosis que decretó este jueves la Consejería de Salud y Familias mantiene ingresados a 22 de los 44 afectados. Entre ellos hay una embarazada. Estas personas permanecen en cinco hospitales sevillanos: Virgen del Rocío, Macarena, Valme, Nisa y San Juan de Dios. Tres se encuentran en la UCI.

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha aportado este viernes dichos datos en una visita que ha realizado al Hospital Virgen del Rocío, donde ha acudido para explicar el plan de refuerzo estival de Urgencias.

En dicha comparecencia ha detallado que los primeros casos "aislados" se detectaron a finales de julio. A partir del 5 de agosto comenzaron a presentarse contagios familiares, procedentes de Pilas, San José de la Rinconada y Tomares. Fue entonces cuando se abrió una investigación para buscar el origen de la infección.

Tras una encuesta biológica en la que se contó con la colaboración de los ayuntamientos de los municipios de los que procedían los afectados, el 14 de agosto ya se tenían claros indicios del origen: la carne mechada de la marca La Mechá, cuya fábrica se encuentra en el Polígono El Pino de la capital andaluza.

La confirmación, no obstante, no se tuvo hasta el mediodía del jueves 15 de agosto. Horas después se declaró la alerta por listeriosis. "Se ha sido muy dirigente y se ha actuado con mucha inmediatez", han defendido los responsables de la investigación que, ante las críticas de Facua por no haber facilitado antes el nombre de la marca que comercializa la carne infectada, explican que tal información no se ha comunicado hasta que el origen no estaba totalmente confirmado.

Aún se desconoce el lote exacto que ha provocado la listeriosis, motivo por el cual se ha retirado este producto de todos los establecimientos. La Consejería de Salud y Familia hace un llamamiento a los ciudadanos para que no consuman la carne mechada de esta marca si la tienen en casa.

La Junta también ha paralizado la producción de esta carne en dicha empresa. Un veto que se mantendrá hasta que se detecte el origen de la listeriosis o se garantice que todo su proceso está libre de la bacteria.

En este sentido, fuentes de Salud explican que la listeria puede "colonizar" cualquier fase de preparación de la carne, a través de las luces o el aire. Su aparición no está asociada a la falta de cocción.