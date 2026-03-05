Una llamada del alcalde Sanz puso fin a 12 horas de encierro sindical contra la privatización de la limpieza de los colegios de Sevilla

Fin del encierro sindical en el Ayuntamiento de Sevilla contra la privatización de limpieza de los colegios públicos

Tras prácticamente doce horas de encierro, una llamada telefónica del alcalde de Sevilla José Luis Sanz a los sindicatos del Ayuntamiento permitió poner fin a la protesta que iniciada a primera hora del miércoles contra la aprobación urgente de los pliegos para licitar la privatización de la limpieza de los 108 colegios públicos de Infantil y Primaria. La llamada se produjo sobre las 19:30 horas y Sanz prometió quedar para hablar la próxima semana.

"Salimos del encierro tras una llamada telefónica que nos hizo el alcalde José Luis Sanz para concretar una reunión con nosotros. El alcalde está fuera de Sevilla esta semana (en Nueva York), pero cuando llegue se sentará con nosotros. No vamos a paralizar las demás movilizaciones que hemos iniciado hasta ver la respuesta que nos da el gobierno local. Queremos una solución", explica el presidente del comité de empresa y secretario general de CCOO en el Ayuntamiento de Sevilla, Jorge Menacho.

Desde Alcaldía se confirmó que "efectivamente el alcalde mantuvo ayer (miércoles) una conversación telefónica con los responsables de los sindicatos" y que este viernes a las 10:00 se ha fijado una reunión de los sindicatos con la dirección de la delegación de Recursos Humanos "a la que obviamente no podrá asistir el alcalde, que sale hoy para Nueva York".

Una decena de representantes de cuatro de los cinco sindicatos del Ayuntamiento de Sevilla (CCOO, UGT, CSIF y USO) se encerraron en las dependencias del grupo municipal de Izquierda Unida con el respaldo del portavoz de IU Ismael Sánchez. Fuera de la Casa Grande se concentraron una parte de los 300 peones afectados por esta privatización ante la imposibilidad de entrar al Ayuntamiento. Varias decenas de Policías Locales impidieron que entraran más personas al lugar del encierro.

Al salir del Ayuntamiento, los encerrados fueron recibidos con vítores por los peones que esperaban a esa hora de la tarde con pancartas frente al Ayuntamiento.

El gobierno local quiere poner en marcha el contrato en septiembre con una duración de dos años, pero el área de Hacienda ha puesto pegas porque solo hay dinero presupuestado para el último cuatrimestre de este año 2026, pero no para los años 2027 y 2028.