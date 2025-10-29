Así es el protocolo a seguir con los niños en los colegios de Sevilla durante el aviso naranja por fuertes lluvias

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado este miércoles 29 de octubre el aviso naranja por lluvias en Sevilla. Asimismo, se ha activado el el Plan de Preemergencias por Riesgo de Inundaciones ante la previsión de fuertes precipitaciones y tormentas. De este modo, y como precaución, el servicio de Emergencias 112 de Andalucía insiste en extremar la precaución, especialmente con los colectivos más vulenrables, como los más pequeños, y recuerda que "la seguridad de los niños en los colegios está garantizada".

¿Debo recoger a los niños antes de tiempo?

Según los servicios de emergencia, no es necesario ir a buscar a los alumnos antes de la hora habitual de salida, salvo que el centro se ponga en contacto con los padres por motivos de seguridad. En Sevilla, se recomienda esperar hasta el final de las clases, mientras que en las zonas bajo aviso rojo —como la provincia de Huelva—, la hora de recogida recomendada es a partir de las 14:30, cuando se espera que mejoren las condiciones meteorológicas. No osbtante, sobre los posibles atascos y que las familias lleguen tarde a la salida, los docentes han asegurado que "estarán en los centros hasta que puedan llegar todos", según informa la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.

Las recomendaciones

Evitar desplazamientos innecesarios y, si son imprescindibles, informarse del estado de las carreteras y respetar las indicaciones de la autoridad y los paneles informativos.

Con lluvia intensa, reducir la velocidad al volante, aumentar la distancia de seguridad y nunca cruzar zonas inundadas . Si un vehículo queda atrapado por el agua, salir inmediatamente cuando el nivel supere el eje de las ruedas.

. Si un vehículo queda atrapado por el agua, salir inmediatamente cuando el nivel supere el eje de las ruedas. En el hogar, subir a las plantas más altas y evitar sótanos y garajes en caso de subida del nivel del agua.

Protegerse del viento cerrando puertas y ventanas, retirando muebles o macetas del exterior y alejándose de cornisas, árboles o edificios en mal estado.

Además, se recuerda que los niños están seguros dentro de los centros escolares y que cualquier emergencia debe comunicarse al Teléfono Único de Emergencias 112 Andalucía, disponible las 24 horas. La clave, según los expertos, es combinar precaución con tranquilidad: seguir las indicaciones oficiales y permitir que los colegios ejerzan su papel de refugio seguro mientras pasa el temporal.

Parques cerrados

Cabe recordar que los parques permanecen cerrados en Sevilla capital, así como en numerosos municpios de la provincia, al menos hasta la hora de finalización de la alerta naranja, prevista en torno a las 21:00 horas de este miércoles.

Varias localidades sevillanas, entre ellas Dos Hermanas, Alcalá de Guadaíra, Fuentes de Andalucía, La Puebla de los Infantes, Lebrija, Lora del Río y la propia capital, han concentrado durante la madrugada de este miércoles la mayor parte de los avisos gestionados por el 112 a causa de las intensas lluvias.

En Alcalá de Guadaíra, el Consistorio ha clausurado parques y jardines y ha pedido colaboración ciudadana. Las mejoras en infraestructuras han reducido los efectos de inundaciones anteriores, y las incidencias registradas hasta ahora son leves, destacando el rescate de un conductor en un túnel de la A-92. En Lebrija, se han cerrado varios parques públicos y el polideportivo, con una quincena de intervenciones por árboles caídos y balsas de agua. En Lora del Río, el Ayuntamiento ha activado la fase de preemergencia y cerrado preventivamente instalaciones deportivas y zonas verdes. Dos Hermanas ha movilizado a sus servicios de emergencia, que destacan la eficacia de los nuevos tanques de tormenta, mientras que en Fuentes de Andalucía se han registrado solo pequeñas incidencias de alcantarillado y un muro desprendido.