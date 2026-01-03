Localizada la mujer desaparecida el pasado 1 de enero en Sevilla

Natalia M. M., la mujer desaparecida el pasado 1 de enero en Sevilla capital, ha sido localizada, por lo que se ha desactivado la búsqueda, según ha informado la cuenta de X @Redempols.

La familia y amigos de Natalia M. M., de 47 años, la buscaban desde el pasado 1 de enero, fecha desde la que no saben nada de ella.

La desaparición fue denunciada en la comisaría de Nervión la pasada madrugada. Según ha podido saber este periódico, los familiares de Natalia M. M. no han tenido contacto con ella desde el pasado 1 de enero a las 19:30 después de que anunciara que iba a salir a otra zona de la ciudad, que iría en autobus o VTC. Desde entonces no había respondido a las llamadas ni mensajes de sus familiares.