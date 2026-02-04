Pruna encabeza las lluvias en la provincia de Sevilla con más de 80 litros por metro cuadrado

La provincia de Sevilla ha experimentado en las últimas horas precipitaciones asociadas a la borrasca Leonardo, que mantiene a la región en alerta amarilla por lluvia y viento de hasta 40 km/h, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Aunque la provincia no ha sido la zona más crítica de Andalucía, con lluvias más intensas en la sierra de Grazalema y Ronda, varios puntos han acumulado cantidades significativas.

Las estaciones que más agua han acumulado por el paso de la borrasca hasta media mañana han sido Lora de Estepa, con 40,6 mm, Morón de la Frontera con 25,0 mm, y Las Cabezas de San Juan, con 20,2 mm. En la capital, las precipitaciones se sitúan entre 17,8 mm en Sevilla Tablada y 14,7 mm en Sevilla Aeropuerto, mientras que en El Zaudín (Tomares) se registran 19,6 mm.

Otras localidades con lluvias destacables incluyen La Roda de Andalucía (27 mm), Osuna (16,2 mm), La Puebla de los Infantes (16,6 mm), Cazalla de la Sierra (15,3 mm), Almadén de la Plata (15,2 mm), Carrión de los Céspedes (14,8 mm), Écija (13,3 mm), Carmona (9,6 mm) y Fuentes de Andalucía (8,8 mm).

Sin embargo, según el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la Cuenca del Guadalquivir, en Pruna es donde más precipitaciones se han registrado en las últimas doce horas con 83,5 litros.

A pesar de la intensidad de las precipitaciones en varias zonas, no se han registrado incidencias graves. Las autoridades mantienen la vigilancia de cauces y carreteras y recuerdan a la población extremar la precaución y seguir únicamente la información oficial. La alerta amarilla se mantendrá durante la jornada, con posibilidad de lluvias continuadas y rachas de viento que podrían alcanzar los 40 km/h.