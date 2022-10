Una 'macrobotellona' se salda con más de 100 denuncias en una noche en Sevilla

Un operativo conjunto de la Policía Local de Sevilla y la Policía Nacional han disuelto la pasada madrugada una concentración de centenares de jóvenes consumiendo bebidas alcohólicas en las inmediaciones de la calle Galaxia. Así lo ha informado este domingo el Ayuntamiento de la capital, a través de su cuenta Emergencias de Sevilla, apuntando que la actuación policial se produjo en torno a las 4:45 horas.

🔴 04:45 h. @PoliciaSevilla y @policia Nacional despliegan un operativo conjunto en las inmediaciones de la calle Galaxia para disolver una concentración de jóvenes consumiendo bebidas en espacios públicos.Más de 100 identificaciones, 102 denuncias y un altavoz intervenido. pic.twitter.com/LZwC1xGF2r — Emergencias Sevilla (@EmergenciasSev) October 16, 2022

Durante el dispositivo, los agentes pudieron comprobar como un numeroso grupo de jóvenes se encontraba haciendo botellona en esta zona de la ciudad, junto al mercado de la Candelaria, en Tres Barrios.

La intervención se ha saldado con más de 100 identificaciones y 102 denuncias por consumir alcohol en la vía pública, además de la intervención de un altavoz.

La botellona es un problema recurrente que, ni es exclusivo de esta zona de la ciudad, ni es nuevo. Vecinos de la barriada Contadores, en Parque Amate, a escasos metros de la última concentración de jóvenes disuelta esta madrugada por la Policía, denuncian sentirse "frustrados" y "desesperados" ante "el continuo malestar nocturno" debido a la presencia de "coches discotecas" que llevan meses sufriendo sin obtener soluciones.

Una vecina de la calle Electricidad asegura en declaraciones a este periódico que, pese a la realización de "las debidas llamadas a lo largo de las noches", siguen sin respuestas. "Sentimos frustración por realizar debidas llamadas a lo largo de las noches y no obtener respuesta alguna, comprensible debido a la escasez policial que tenemos en Sevilla en general, pero no excusable para que busquen otra solución para zanjar el problema", afirma desde el anonimato.

El mismo testimonio sostiene que la situación ha dejado de ser exclusiva de los fines de semana, convirtiéndose en "algo reiterativo a diario". "En mi bloque en particular somos personas trabajadoras donde la mayoría comenzamos la jornada a horas muy tempranas, no descansamos nada, dado que la situación ya no sólo se produce los fines de semana, sino que ya se reitera todos los días, siendo más acusado de jueves a domingo. Y ni qué decir de nuestros hijos pequeños, desvelados continuamente por el ruido", lamenta.

La zona de Los Remedios tampoco se escapa a esta tónica y Juan Sebastián Elcano es una de las calles más afectadas. La misma situación fue denunciada hace apenas dos semanas por los vecinos de esta zona. Centenares de jóvenes tomaron el entorno de la antigua Tabacalera, en la citada calle, para beber, generando importantes molestias para los residentes, como ellos mismos se encargaron de difundir. Ocurrió el primer fin de semana de octubre en una zona que, lamentablemente, las concentraciones de personas bebiendo son habituales, muchas de ellos menores. Los vecinos denuncian, además de los ruidos, la suciedad que se queda en las calles tras la marcha de los jóvenes.

La botellona suele resurgir con fuerza en Sevilla al término del verano y principio del otoño, cuando empieza el curso tanto en Secundaria como en la Universidad. Son muchos los jóvenes sevillanos que ya no se marchan a la playa los fines de semana y se quedan en la ciudad. Como hace muy buen tiempo y las noches son muy agradables, es habitual que salgan y celebren botellonas en zonas como el entorno del río Guadalquivir.