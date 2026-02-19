Mairena del Aljarafe amplía en 208 VPO la primera fase de su Plan de Vivienda para llegar a las 657

El Pleno del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe ha aprobado este jueves, 19 de febrero, la ampliación de la primera fase del Plan Municipal de Vivienda con 208 nuevas viviendas de protección oficial. Esta decisión eleva el número total de VPO previstas en esta etapa inicial de 449 a 657 unidades residenciales protegidas, consolidando así el compromiso municipal con el acceso a la vivienda. El gobierno municipal ha dado luz verde a dos medidas estratégicas, correspondientes a los puntos séptimo y octavo del orden del día, orientadas a fortalecer la respuesta institucional ante la creciente demanda habitacional, especialmente entre la población joven y las familias del municipio.

El alcalde de Mairena del Aljarafe, Antonio Conde, ha confirmado durante la sesión plenaria "la obligación" del Consistorio con que "la vivienda pública sea un eje fundamental del desarrollo de nuestras acciones". El primer edil ha enfatizado que "la vivienda, creo que todos lo sabemos, es uno de los índices de desigualdad más importantes que puede existir en este país", subrayando la necesidad de que las administraciones públicas desplieguen todos los recursos disponibles. Conde ha añadido que "es una realidad y tenemos que poner las administraciones públicas todo lo que esté en nuestra mano y exigir a todo el que intervenga en el desarrollo de la promoción inmobiliaria para que la vivienda sea asequible, accesible a las personas".

El regidor también ha señalado la necesidad de centrar esfuerzos en los colectivos más vulnerables en materia habitacional: "tendremos que incidir sobre las personas que no tienen o que tienen una limitación a la vivienda, especialmente gente joven". En este sentido, ha advertido de que "hay gente joven que no abriga en el horizonte la posibilidad de tener un proyecto de vida", razón por la cual ha defendido que "nosotros como gobierno y esta institución creo que también tiene que dárselo".

Aplicación del Decreto-Ley 1/2025 para facilitar suelo destinado a VPO

El primer acuerdo adoptado por el Pleno contempla la aplicación del Decreto-Ley 1/2025 de la Junta de Andalucía con el objetivo de facilitar la disponibilidad de suelo destinado exclusivamente a la construcción de viviendas protegidas. Esta medida normativa afecta directamente a seis parcelas estratégicamente distribuidas en distintas zonas del término municipal mairenero, permitiendo una mayor diversificación territorial de la oferta de vivienda protegida.

Las parcelas afectadas por esta decisión municipal se distribuyen de la siguiente manera: dos de ellas se localizan en la zona noroeste del término municipal, correspondientes a los sectores urbanísticos 2 y 3; una tercera parcela se ubica en la zona suroeste, específicamente la parcela A6 del Sector 4; y las tres restantes se encuentran en Mairena Sur, dentro del Sector 12, donde inicialmente ya estaban previstas 449 viviendas protegidas que conformaban el núcleo principal de la primera fase del Plan Municipal de Vivienda.

Respecto a las parcelas que originalmente estaban calificadas para vivienda libre y de titularidad privada, la aplicación del régimen excepcional establecido por el Decreto-Ley autonómico queda condicionada a un requisito fundamental: que las edificaciones resultantes se destinen íntegramente a viviendas sometidas a algún régimen de protección oficial. Esta salvaguarda garantiza que el objetivo social de la medida no se diluya mediante posteriores recalificaciones o cambios de uso. Gracias a este primer acuerdo, el municipio logrará incrementar en 128 el número de viviendas protegidas previstas inicialmente en esta primera fase del Plan.

Compatibilización de usos en equipamientos mediante la Ley 5/2025

El segundo acuerdo aprobado en la sesión plenaria aplica el artículo 24 de la Ley 5/2025 a una parcela específica: la B8 de la Unidad de Ejecución 2 del Sector 10, conocido como "Mairena Centro". Esta innovadora medida legislativa permite compatibilizar el uso de vivienda o alojamiento dotacional público en parcelas que originalmente estaban calificadas como equipamiento comunitario, abriendo así nuevas posibilidades para incrementar el parque público de viviendas sin necesidad de modificaciones urbanísticas complejas.

Esta flexibilización normativa posibilitará la incorporación de 80 nuevas viviendas protegidas al parque municipal de Mairena del Aljarafe, ampliando así las opciones habitacionales disponibles para la ciudadanía. La medida resulta especialmente relevante en contextos urbanos donde el suelo disponible es limitado y las calificaciones urbanísticas pueden suponer un obstáculo para el desarrollo de políticas de vivienda pública. La aplicación de este artículo representa un ejemplo de cómo la normativa autonómica reciente está facilitando a los municipios herramientas más ágiles para responder a la demanda habitacional.

Calendario de desarrollo de las primeras promociones

Según ha confirmado el Ayuntamiento, las primeras promociones que se desarrollarán en el marco de este Plan Municipal de Vivienda ampliado serán las correspondientes a la parcela B8 del Sector 10, conocido como "Mairena Centro", y a la parcela A6 del Sector 4, situada en la zona suroeste del municipio. Estas dos actuaciones pioneras marcarán el inicio efectivo de la materialización del ambicioso plan habitacional que el gobierno municipal ha diseñado para dar respuesta a las necesidades de vivienda de la población mairenera.

La priorización de estas dos parcelas responde a criterios de viabilidad urbanística y preparación administrativa, permitiendo que los vecinos puedan acceder en un plazo razonable a las nuevas viviendas protegidas. El desarrollo simultáneo de promociones en diferentes zonas del municipio también busca evitar la concentración territorial de la vivienda protegida y favorecer una mayor integración urbana y social.