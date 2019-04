Malestar de los médicos de Sevilla por el plan del SAS frente a las listas de espera

La principal central entre los médicos del Servicio Andaluz de Salud (SAS), el Sindicato Médico, rechaza "la falta de información" y de "negociación" en el desarrollo del plan de choque, que ha anunciado la Junta de Andalucía para reducir las listas de esperas quirúrgicas.

Según el comunicado de la Junta de Andalucía, este plan de choque ha comenzado a funcionar, desde ayer día 1 de abril, en nueve hospitales andaluces que concentran el mayor volumen de pacientes en espera para una intervención quirúrgica, entre los que se encuentran el Hospital Virgen del Rocío y el Hospital Macarena.

"Desde el anuncio de este plan de choque, que no es el primero que se realiza en Andalucía, en el sindicato hemos recibido multitud de llamadas de compañeros médicos para pedirnos información sobre las medidas concretas que va a adoptar el SAS, pero no hemos podido contestar, ya que el Sindicato Médico no ha sido informado sobre este plan", asevera el doctor Rafael Ojeda, presidente del Sindicato Médico de Sevilla.

Los profesionales han confirmado, a través del Sindicato Médico, que "ni en el Hospital Macarena ni en el Hospital Virgen del Rocío se han emprendido medias extraordinarias en los quirófanos, pese a que se anunció que este plan de choque está activo desde el día 1 de abril", añade el portavoz de los médicos sevillanos.

El malestar ante la falta de información y de negociación con los afectados, los profesionales, el doctor Rafael Ojeda, recuerda que, de momento "no se han cumplido promesas electorales del actual equipo al frente de la Consejería de Salud, como la equiparación de los sueldos de los médicos andaluces con el resto de los compañeros a nivel nacional. En Andalucía los médicos son los peor pagados de toda España".

Además, "el problema de fondo de la sanidad pública es la inversión, siendo Andalucía la comunidad autónoma con menos inversión en sanidad por habitante, y de esto nada se ha anunciado desde la Junta de Andalucía", añade el doctor Ojeda, al entender que "un plan de choque no es la solución a problemas estructurales y a la falta de inversión". En periodos legislativos anteriores del PSOE, "ya se adoptaron planes similares", pero las listas de espera siguieron creciendo.