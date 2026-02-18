SEVILLA FC
Manifestación convocada por el Sindicato Médico de Sevilla
Manifestación convocada por el Sindicato Médico de Sevilla / Juan Carlos Vázquez Osuna

La manifestación por la huelga médica nacional en Sevilla, en imágenes

Los médicos de Sevilla han 'ocupado' la explanada principal de acceso al Hospital Virgen del Rocío para reclamar al Gobierno un estatuto propio y mostrar su rechazo al que ha presentado la ministra de Sanidad, Mónica García, a la que han acusado de "irresponsabilidad".

1/31 La manifestación por la huelga médica nacional, en imágenes / Juan Carlos Vázquez Osuna
