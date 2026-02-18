La manifestación por la huelga médica nacional en Sevilla, en imágenes
Los médicos de Sevilla han 'ocupado' la explanada principal de acceso al Hospital Virgen del Rocío para reclamar al Gobierno un estatuto propio y mostrar su rechazo al que ha presentado la ministra de Sanidad, Mónica García, a la que han acusado de "irresponsabilidad".
1/31La manifestación por la huelga médica nacional, en imágenes/Juan Carlos Vázquez Osuna
