Manuel Carrasco irrumpe por sorpresa en el concierto de Camilo en Sevilla

La noche del martes en la Plaza de Toros de Sevilla dejó una de las imágenes más comentadas de las Noches de la Maestranza 2025. Camilo, que presentaba en la capital hispalense su gira internacional, no solo conquistó al público con su repertorio, sino que vivió un momento inesperado al recibir sobre el escenario la visita sorpresa de Manuel Carrasco.

El artista onubense apareció sin previo aviso en mitad del concierto, desatando la euforia del público. “¿Se puede?”, dijo entre risas al irrumpir en escena, antes de fundirse en un abrazo con el colombiano y unirse a él para interpretar a dúo su reconocida colaboración, Salitre. La complicidad entre ambos artistas emocionó a los asistentes, que corearon la canción de principio a fin.

Carrasco explicó después que la aparición no estaba prevista. “Camilo no lo sabía. Me invitó, pero le dije que no podía porque estaba en Sevilla por los Grammy. Pero me apetecía reencontrarme con él y con la ciudad”, confesó ante los aplausos del público.

El encuentro no fue casual: tanto Camilo como Manuel Carrasco forman parte del cartel de ‘Latin Grammy Celebra: La Música de Andalucía’, un evento especial que tendrá lugar este miércoles en el Cartuja Center a partir de las 20:00 horas. La velada, conducida por David Bisbal y Luis Fonsi, rendirá tributo a la tradición musical andaluza y contará con actuaciones de grandes nombres como Aitana, India Martínez, Estopa, Niña Pastori, Miguel Ríos, Ana Torroja o Yeray Cortés, entre otros.

Con este inesperado dueto, Sevilla vivió un adelanto de la gran fiesta musical que se prepara en la capital andaluza con motivo de los Latin Grammy.