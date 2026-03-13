El mapping del Real Alcázar por los 500 años de la boda de Carlos V cuesta más de 400.000 euros

La muralla y la Puerta del León del Real Alcázar son, desde el 11 de marzo, la inmensa pantalla donde se proyecta el mapping que el Ayuntamiento ha organizado dentro del programa de los actos conmemorativos por los 500 años de la boda entre Isabel de Portugal y Carlos V. Una proyección que tiene 12 minutos de duración, con seis sesiones diarias, hasta el 15 de marzo, que fue adjudicado en un contrato privado el 4 de marzo –una semana antes de la primera proyección–a la empresa Naturaleza Encendida.

El espectáculo audiovisual incluyó el primer día, en estos 12 minutos, pirotecnia, que sorprendió bastante a los viandantes que en ese momento estaban en el entorno del Real Alcázar. El importe de esta adjudicación es de 414.304 euros. Para ir más al detalle, son 342.400 euros más 71.904 de IVA). Si se suman al importe por el desfile conmemorativo del pasado 28 de febrero, 186.340 euros, que fue adjudicado por el procedimiento de contratación negociado sin publicidad, los dos actos que la ciudad ha organizado en conmemoración de la boda imperial de hace cinco siglos han costado 600.644 euros. Dos actividades que han sido adjudicadas por contrato sin publicidad a dos empresas que ya trabajaban con el Real Alcázar.

En febrero, José Luis Sanz anunció que el Ayuntamiento tenía previsto invertir dos millones de euros en la celebración de esta efeméride.

Según la resolución del contrato del mapping, el audiovisual “está concebido específicamente para su proyección en la Muralla del Real Alcázar de Sevilla y la Puerta del León, con motivo de la conmemoración del 500 aniversario del enlace matrimonial entre el emperador Carlos V e Isabel de Portugal, celebrado en Sevilla el 11 de marzo de 1526”.

Se trata de un contrato “de carácter artístico” y de carácter privado.

Entre el poder y el amor, que asi se llama la proyección en la muralla y la Puerta del León del Real Alcázar, es de acceso libre y gratuito. Desde el Ayuntamiento explicaron que el espectáculo “se apoya en fuentes históricas de referencia, entre ellas los trabajos de Juan de Mata Carriazo, y cuenta con banda sonora original, locución e iluminación artística diseñadas expresamente para esta obra”. Cada pase tiene un aforo estimado de 2.000 personas. El horario para el fin de semana, incluido el domingo, es: 20:15, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30 y 22:45.

A estos actos hay que sumar los casi 200.000 euros que el Ayuntamiento invertido en el transporte, recogida y montaje de la exposición Sevilla y la boda de Carlos V, que acogerá el Espacio Santa Clara a partir del 26 de marzo. Esta muestra, que se extenderá hasta el 30 de mayo, está comisariada por el catedrático de Historia del Arte Alfredo Morales, y ofrecerá un recorrido por la Sevilla imperial de 1526 a través de un conjunto excepcional de piezas, como una figura de oro Inca, la capa pluvial de Carlos V o el retrato Los emperadores Carlos V e Isabel de Portugal, de Rubens.

También habrá que añadir el coste de la recreación teatral del enlace en el Real Alcázar escenificadas ayer y el miércoles a cargo de la compañía Teatro Clásico, que tiene adjudicadas las visitas teatralizadas y que fue la adjudicataria del contrato del desfile conmemorativo celebrado el 28 de febrero.

Congresos, concursos, talleres, todo lo que queda

Desde el 11 de marzo hasta hoy se celebra el congreso internacional Las bodas de Carlos V en Sevilla, que ha reunido a una treintena de expertos de distintas universidades e instituciones en el Real Alcázar. En el programa de la conmemoración presentado en enero, está la convocatoria de tres concursos de fotografía, poesía y artes plásticas, este último convocado de la mano de la Asociación Gremial de Arte Sacro. En el segundo trimestre del año se organizarán cinco talleres de vestuario, cocina, música y danza renacentista, de medicina en la época del emperador y de lutier. Por otro lado, las visitas teatralizadas del Real Alcázar están tematizadas con la boda del emperador. Por su parte, el FeMàs dedicará el día 22 de marzo un concierto a Carlos V.