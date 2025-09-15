Ocho maratones en ocho días por Andalucía: el reto solidario de Daniel Rodríguez

Daniel Rodríguez, un joven sevillano de 23 años, se ha marcado un objetivo tan ambicioso como solidario: recorrer ocho maratones en ocho días consecutivos por las ocho capitales de Andalucía. Lo hará en julio de 2026 con un propósito claro: recaudar fondos para la fundación Aldeas Infantiles. El reto lo realizará dentro de su iniciativa Camino Andalú, que alcanza ya su tercera edición. Y todo esto lo emprende recién graduado en Ingeniería de los Materiales, mientras inicia un máster y compagina estudios con trabajo.

La historia de Rodríguez empieza mucho antes de este reto. El joven atleta creció entre carreras de competición y entrenamientos de medio fondo. Llegó a federarse en 800 metros en atletismo. Sin embargo, en diciembre de 2019, con solo 17 años, su carrera como deportista tuvo que finalizar. Iba al instituto cuando un coche lo atropelló a casi 70 kilómetros por hora. El accidente le fracturó la tibia en varios fragmentos, además de producirle una fisura en la escápula, con riesgo de perforación pulmonar. La rehabilitación se prolongó más de dos años y medio. "Me dijeron que no esperara volver al nivel de antes. Pero yo quería volver a correr, aunque fuera de otra forma", explica.

Lejos de rendirse, buscó una nueva forma de seguir vinculado al deporte. Como consecuencia se adaptó a la larga distancia. "En el hospital le dije a mi madre 'si salgo de esta, hago la maratón de Sevilla'", recuerda. En 2023 cumplió su promesa y realizó su primera maratón en Sevilla. Más tarde realizó otras en Italia y Francia. Pero su verdadero salto llegó cuando decidió unir deporte y solidaridad. Así nació Camino Andalú, una iniciativa de retos de larga distancia con fines benéficos. "Un día pensé: ¿y si corro desde mi pueblo hasta Portugal? Era una locura, pero también podía ser algo bonito", recuenta el joven.

En 2024 organizó una ruta desde su pueblo, Las Navas de la Concepción, hasta la frontera con Portugal. "Me puse a mirar y encontré un sendero que conecta mi pueblo con el primer pueblo fronterizo con Huelva, que se llamaba Barranco. Se llama el sendero GR-48", explica. Recorrió 255 kilómetros en ocho etapas, acompañado de amigos de la universidad. Eligió la fundación El Gancho como destinataria de los fondos y logro recaudar cerca de 1.000 euros gracias a la venta de unas 500 pulseras solidarias. El éxito consolidó su idea de seguir organizando retos cada año.

Daniel Rodríguez en la frontera con Portugal (final de la primera carrera) / M.G.

Un año después, en junio de 2025, quiso superarse. Volvió a calzarse las zapatillas para un reto todavía más ambicioso. Unió la frontera de Gibraltar con su pueblo, 270 kilómetros en siete días. En esta ocasión colaboró con la Fundación Aladina. El camino fue más duro por el desnivel y la necesidad de correr una doble jornada todos los días debido a las limitaciones de tiempo. "La última etapa la terminé mal de piernas, pero la mentalidad y el apoyo del equipo me empujaron hasta el final", resume. Una vez más lo realizó acompañado de familiares (su prima Julia Correa) y amigos (Laura Pulido y Alonso Domínguez). Con la segunda edición de Camino Andalú lograron recaudar más de 1.300 euros.

Ahora prepara la tercera tirada de sus carreras solidarias. En julio de 2026, Rodríguez afrontará su mayor reto: correr ocho maratones en ocho días consecutivos. El reto tendrá lugar en las ocho capitales andaluzas. Más de 300 kilómetros en poco más de una semana. El proyecto cuenta con Aldeas Infantiles como beneficiaria. "Esta vez lo quiero hacer un poquito más personal. Una vez al mes me gustaría hacer algo con la fundación. No quiero que esto se quede solo en los ocho días de julio", explica.

Una vez más, los fondos se canalizarán a través de una hucha digital enlazada en los vídeos de las etapas. Todos se publicarán en sus redes sociales (Instagram y YouTube: @camino_andaluu). El objetivo es superar la cifra de las dos ediciones anteriores y dar visibilidad a una causa que considera primordial.

El joven no oculta su agradecimiento a quienes lo han acompañado durante las anteriores ediciones. "Siempre digo que sin ellos sería imposible. Desde darme agua cada dos kilómetros hasta aguantar horas en coche... Esto no es solo mío, es de todos", asegura Daniel agradeciendo la presencia de amigos y familiares. Asimismo, resalta la ayuda sustancial que recibió de los pequeños comercios de su pueblo, que han permitido que este sueño se haga realidad patrocinando su iniciativa.

No obstante, la iniciativa no termina aquí. Daniel Rodríguez mantiene la vista en el futuro. Confiesa que ya piensa en un cuarto Camino Andalú aún más extremo. "Con el cuarto camino quiero ir desde mi pueblo hasta el punto más al norte de España. Son más de veinte días corriendo. Me encantaría hacerlo, aunque sé que no es fácil compaginarlo con el trabajo y los estudios", admite. De momento, toda su energía está puesta en julio de 2026. "Ojalá llegue el día en el que deje de dolerme la pierna. Pero mientras tanto voy a seguir corriendo", sentencia.