Marouane Chhayby, el policía local de Sevilla que llegó a España en los bajos de un camión

Uno de los momentos más emotivos del día de la Policía Local de 2025, celebrado este lunes en Fibes, ha sido sin duda la distinción a Marouane Chhayby, agente de este cuerpo de origen marroquí. Chhayby llegó a España siendo menor de edad, en los bajos de un camión, y desde hace ya tres años es policía local en Sevilla. El Ayuntamiento y la Jefatura han reconocido su esfuerzo con un vídeo emitido durante la gala de la Policía Local, al término del cual el público, puesto en pie, le brindó un caluroso aplauso.

Chhayby es de Kenitra, una localidad ciutada a 30 kilómetros de la capital de Marruecos, Rabat. Su padre es pastelero y su madre ama de casa. "Tenía ganas de salir de Marruecos y llegar a España en busca de un futuro mejor. Los viernes llegaban los autobuses que iban de Kenitra a Tanger Med, el puerto de Tánger, y nos escondíamos debajo de ellos". Así, un martes por la mañana, oculto en los bajos de un camión, consiguió cruzar el Estrecho y se encontró en el puerto de Algeciras.

"Nada más llegar allí, me cogió la Policía y me trasladó a un centro de menores". Después, dada la masificación de las instalaciones, fue trasladado a otro centro de menores en Sevilla, donde pasó esta etapa de MENA (Menor extranjero no acompañado). Al cumplir los 18 años, y dado su buen comportamiento, le buscaron alojamiento en un piso tutelado. Allí estudió la ESO, pero no disponía de mucho tiempo. "Tenía que buscarme alguna alternativa y me fui a vivir con los Salesianos. Me vi arropado por ellos, son personas que quieren el bien y se preocuparon por mí, porque realmente nadie se preocupaba".

Con 25 años (ahora tiene 28) sacó la plaza de policía local. "Me he emocionado dos veces en mi vida. La primera fue debajo del camión, cuando vi que pasaba todos los controles y que estaba en España. La segunda es cuando aprobé la oposición. Me vino a la mente ese recuerdo de debajo del camión. Le di la noticia a mis padres y ahora quiero vivir esto, experimentarlo, porque es lo que realmente quería".

El policía local asegura que está disfrutando con el trabajo, sobre todo gracias a unos compañeros que se lo ponen todo "tan sencillo y acogedor". "Voy al trabajo con muchísimas ganas". Explica que, cuando tiene que intervenir con alguna persona marroquí, "al principio se suelen sorprender, pero le gusta ver a un paisano que está ejerciendo de policía". "Y también pasa con los niños, a los que esto les hace ver que las cosas, cuando se lucha y se trabaja, al final se consiguen".