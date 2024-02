La mitad de los médicos de familia de Sevilla tienen más pacientes asignados de lo pactado

Los médicos de Atención Primaria, los que trabajan en los centros de salud, tienen una carga laboral similar a la media andaluza. Alta, según un informe de CCOO que ha puesto cifras al exceso de pacientes asignados a los médicos de familia y pediatras. Y es que, más de la mitad de los facultativos de cabecera de la provincia y un cuarto de los pediatras asumen más cartillas de las pactadas.

Es un viejo reto, pero las comunidades se comprometieron en 2019, en el Consejo Interterritorial de Salud, a que los médicos de familia tuvieran asignados, como mucho, 1.500 pacientes y los pediatras, 1.000 niños, que es la ratio que las sociedades científicas ven como óptima para una atención adecuada. La realidad es que ese objetivo, fijado en el calendario para 2025, está a día de hoy muy lejos en Sevilla ya que casi el 50% (48,3%) de estos profesionales superan esa línea roja de la calidad asistencial en el caso de la atención adulta, a lo que hay que sumar el 1,78% que tienen una cartera de más de 2.000 tarjetas sanitarias individuales. En cuanto a la pediatría, son el 27% los especialistas en atención infantil en Primaria los que superan el cupo recomendado, es decir, uno de cada cuatro pediatras.

Los datos se extraen del último informe de CCOO sobre la medicina de familia y pediatría de EBAP en Andalucía publicado recientemente en el que, según valora el sindicato, se muestra un panorama "preocupante". Esta organización considera que el pacto para la mejora de la Atención Primaria firmado por la mayoría de sindicatos en Mesa Sectorial el pasado mes de mayo "es un punto de partida para revertir esta deriva", sin embargo acusa "la lentitud" de la Administración autónoma en ponerlo en marcha, poniendo en peligro este objetivo.

A nadie se le escapa que la Atención Primaria, la llamada puerta de entrada al sistema público de salud, vive tiempos agitados con problemas de asistencia, acarreados desde hace años que se vieron agravados con el impacto de la pandemia. La demora en las citas en el centro de salud denunciada por usuarios y sindicatos es buena prueba de ello. Como consecuencia, Administración y profesionales sanitarios mantienen un tenso pulso por las condiciones de los médicos, su horarios, el tiempo que pueden dedicar a cada paciente, las labores meramente administrativas y la amenaza, que sobrevuela a España en su conjunto, de una fuga de profesionales entre comunidades y al extranjero, con mejores salarios y condiciones, en un momento en que toda la generación se jubila y otra no es suficiente para reponerla.

¿Cuántos pacientes le tocan a cada médico y pediatras?

Lo cierto es que la media para el conjunto de la provincia ronda esas 1.500 tarjetas por facultativo que marcan las recomendaciones en el primer caso. En concreto, 1.493. Y está por debajo de las 1.000 recomendadas en el segundo: 903. No obstante, las medias no siempre son representativas de la totalidad de un problema y no eximen de una realidad detallada con casos extremos, como efectivamente se puede observar en el estudio de Comisiones Obreras, que también recoge datos por distritos sanitarios en un mapa detallado del primer escalón asistencial que lleva años reclamando mejoras para retener profesionales y prestar una atención óptima.

El análisis hecho por CCOO en base a datos del Sistema de Información de Atención Primaria (SIAP) del Ministerio de Sanidad con fecha de 2022 reflejan que la situación es dispar en Sevilla. Al igual que también lo es la dotación de las plantillas de los centros de salud según su posicionamiento en la geografía sevillana, es decir, en zonas urbanas o rurales y alejadas de la capital. En su conjunto, de los 1.125 profesionales de atención primaria que tienen asignado un cupo de población en la provincia, 20 sobrepasan los 2.000 pacientes y 546 -el tramo más numeroso- pasan de 1.500. Por su parte, dos no llegan a los 500, hay 47 que tienen entre 501 y 1.000 y 510 que tienen asignados a su consulta entre 1.001 y 1.500.

Por zonas, se observa cómo el distrito sanitario Sevilla Sur es el que cuenta en la provincia con un mayor porcentaje de profesionales con una cartera de pacientes por encima de los 1.500: el 61,2%. En una situación similar se encuentra el Distrito Aljarafe, donde el 60,21% de sus profesionales médicos de Primaria tienen ratios por encima de los 1.500 pacientes. También con más de la mitad de sus facultativos por encima de esa ratio están los profesionales de los centros de salud del distrito Sevilla Norte, con 52,73%. Sólo baja del 50% el personal del distrito Sevilla capital y Este en los que el 41,4% y el 36,54% de sus médicos, respectivamente, superan las 1.500 tarjetas individuales recomendadas.

Por su parte, en el ámbito regional, los números van a peor. Según el análisis hecho por CCOO, de 2004 a 2022 han aumentado los médicos de familia -de 4.424 a 5.121-, pero también la población asignada -de 6.290.368 a 7.350.157-. Dado que los facultativos de cabecera se incrementaron un 13,2% y los habitantes un 16,85%, las ratios empeoran. De 1.390 entonces a 1.435 hace un par de años, que es el último ejercicio en el que el SIAP facilita información. El sindicato concreta que mientras en España en ese periodo la ratio se redujo el 9%, en Andalucía creció un 3%.

A nivel de Pediatría, CCOO recuerda que "alrededor de un 30%" esas plazas las ocupan médicos de familia en funciones de pediatras. Con todo, los datos son mucho más halagüeños. En primer lugar porque la ratio media se encuentra por debajo de la andaluza, 903 tarjetas por pediatra en Sevilla frente a las 905 que registra la media andaluza. Y, en segundo lugar, porque el porcentaje de pediatras que superan la ratio de 1.000 cartillas pediátricas recomendada cae al 27%, es decir, aproximadamente un cuarto del total de la plantilla. No obstante, el sindicato apunta que esa reducción de las ratios en la atención pediátrica "se debe fundamentalmente al descenso de la natalidad" manifiesta en las últimas estadísticas sobre nacimientos en la provincia.

El informe concluye con una síntesis de la situación de la Atención Primaria: "La saturación de los profesionales, la alta carga de tareas burocráticas, la falta de sustituciones, la ausencia de previsión ante picos recurrentes de demanda o las demoras para la obtención de una cita, así como haber sido relegada a un segundo plano por parte de la Administración, ha terminado por estallar, como se venía avisando desde hace años".

Por ello, resume sus reivindicaciones: el 25% del gasto sanitario público para este nivel asistencial, CCOO pide que se acelere el ritmo de desdoblamiento de cupos para alcanzar las ratios de 1.300 TIS por médico de familia y 900 por pediatra. Que además, el 100% de las plazas de Pediatría sean ocupadas por profesionales con esta especialidad, que las consultas por profesional sean como máximo de 30 diarias y que se incrementen las plazas MIR de Medicina de Familia y Pediatría. También reclama mejoras retributivas en general, desburocratización de las consultas e "incentivos eficaces" para que las zonas de difícil cobertura no sean "desiertos de profesionales".