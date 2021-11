Una nueva vida para el mercadillo del Charco de la Pava

Una solución para los vendedores ambulantes del Charco de la Pava. El gobierno socialista ha puesto en marcha un proyecto de mercado de productos reciclados en colaboración con la empresa privada donde podría tener cabida estos comerciantes de productos de antigüedades y de segunda mano en un enclave que aún no está definido.

Desde la delegación de Economía y Comercio apuntan que han mantenido varias reuniones con distintas asociaciones que se han constituido a raíz de la supresión del mercadillo de los domingos del Charco de la Pava en el 2017. El Ayuntamiento defiende que siempre se le ha manifestado a los comerciantes que esa delegación no tiene competencia en la venta ambulante de segunda mano, atendiendo al artículo uno en el que se indican los productos objetos de comercio ambulante en mercadillos del término municipal de Sevilla.

Estos son productos alimenticios de temporada como frutas, verduras, aceitunas, caracoles y cabrillas; artículos textiles y de confección; calzados, pieles y artículos de cuero; artículos de droguería y cosméticos; productos de artesanía y bisutería y otras clases de mercancías, como objetos de regalo y ornato de pequeño tamaño.

En el documento sobre los vendedores del Chaco de la Pava se indica también que no tienen la consideración de comercio ambulante y quedan excluidas las actividades siguientes: el comercio en mercados ocasionales que tienen lugar con motivos fiestas, ferias o acontecimientos populares, durante el tiempo de celebración de los mismos; el comercio tradicional de objetos usados, puestos temporeros y demás modalidades de comercio no contempladas en los apartados anteriores; las actividades ambulantes industriales y de servicios no comerciales; y los mercados tradicionales de flores, plantas y animales arraigados hondamente en algunos lugares de nuestra comunidad autónoma.

El gobierno socialista prohibió el mercadillo del Charco de la Pava a finales de 2017 porque la Policía Local detectó que “se vendían reiteradamente objetos robados, generaba un problema grave de suciedad además de que no estaba regulado, ni pagaba tasas municipales”. La misma decisión se tomó con el mercadillo Mercamatemático de Sevilla Este porque se considera que eran “los casos más graves”.

El presunto cobro irregular de cantidades de dinero iba desde los cuatro a los seis euros por puesto es otra de las incidencias que se daba los domingos en el Charco de la Pava, según el testimonio de personas que vendían allí, quienes relataron que un grupo de siete a ocho personas cobraban esas cantidades a diario a cada uno de los 600 puestos con el argumento de que, sin ese pago, podían quitarle del sitio que ocupaba para vender.

El efecto directo del cierre del mercadillo del domingo del Charco de la Pava fue que los vendedores se fueron masivamente a vender al Jueves de la calle Feria, un mercadillo de artículos usados que se quedó fuera de la ordenanza de mercadillos de la ciudad. Los vendedores ambulantes se manifestaron en varias ocasiones para pedir la vuelta del mercadillo. El Ayuntamiento les dio la oportunidad de ubicarse en algunos de los mercadillos legales.