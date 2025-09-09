Mercadona busca trabajadores en este municipio de Sevilla: sueldos de 1.685 euros, más complementos y sin experiencia previa

Mercadona comienza el mes de septiembre con nuevas ofertas de trabajo; en esta ocasión, como personal de almacén. En concreto, la empresa presidida po Juan Roig busca candidatos para desempeñar su actividad prodesional en el municipio sevillano de Huévar del Aljarafe. En cuanto al contrato, es de carácter temporal, enfocado a cubrir las necesidades de la nueva temporada.

Con un salario que varía en función de la disponibilidad de los futuros empleados, la principal función será la de preparar los pedidos de abastecimiento para los establecimientos de la cadena. "Si eres una persona organizada, eficiente y te gusta trabajar en un entorno colaborativo, únete a nuestro equipo", indica el gigante valenciano.

Mercadona busca personal de almacén: qué incluye

Mercadona no especifica unos requisitos concretos y no es necesario contar con experiencia previa para optar al puesto de trabajo. Asimismo, enumera todos los aspectos que incluye el contrato, tal y como podemos ver a continuación:

Formación remunerada.

Proyección laboral dentro de la empresa.

Horario conocido con antelación.

Compensación por frío, altura, nocturnidad y/o festivo en caso de aplicarse.

Servicio de Escuela Infantil gratuito.

Además, se puede optar a trabajar 40 horas semanales, con turnos fijos de mañana, tarde o noche y una retribución mensual bruta de 1.685 euros; así como también es posible escoger una jornada laboral de 22,5 horas semanales, con un sueldo de 948 euros brutos; o 15 horas semanales, con una mensualidad de 632 euros brutos. Todo depende de lo que el candidato haya indicado previamente en su perfil.

Cómo solicitar el puesto de trabajo en Mercadona

Para acceder a las plazas vacantes, los interesados deberán dirigirse al portal de empleo de Mercadona y, una vez ahí, seleccionar la oferta correspondiente. En cualquier caso, todos deberán crearse un perfil de usuario mencionando su disponibilidad. De acuerdo con lo establecido para acceder al puesto, es preciso que los interesados puedan trabajar los fines de semana y los festivos.

Además, se valoran los valores de humildad, esfuerzo y confianza; así como también las capacidades de organización, el trabajo en equipo o la correcta gestión del tiempo personal. En la misma línea, es muy importante "que seas flexible y te motive aprender". Con todo ello, los candidatos deberán presentar su currículum, haciendo clic en la opción de 'Inscríbete aquí' y aguardar a que Mercadona se ponga en contacto con ellos para realizar la selección definitiva.