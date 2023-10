La Ministra de Transportes pone en valor la inversión de 100 millones de euros para infraestructuras en Sevilla

Es cierto que Sevilla está inmersa en un vaivén de obras. A cada paso, las calles están levantadas con reformas que parecen no tener fin y que trastocan el día a día de los muchos ciudadanos que intentan sortearlas. Sobre alguna de las reformas más llamativas ha hecho referencia Raquel Sánchez, ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en funciones, durante su ponencia inaugural de los Urban Mobility Days, que organiza la Comisión Europea: "Hemos invertido más de 100 millones de euros para hacer realidad carriles bicis, autobuses articulados completamente eléctricos, la Línea 3 de metro y la ejecución del estudio de la conexión ferroviaria entre la Estación de Santa Justa y el aeropuerto".

Infraestructuras para las que ha sido imprescindible la colaboración estatal, regional y municipal. En este sentido, ha manifestado su confianza para que estas sinergias "tengan continuidad, porque son el resultado de un interés común para hacer de Sevilla un lugar más sostenible y habitable".

El objetivo europeo, según ha manifestado la titular de la cartera de Transportes, no es otro que el de "humanizar las ciudades y los pueblos". Un desafío que implica apostar por políticas que aboguen por la descarbonización, fomenten el transporte público y potencien el uso del transporte público.

Para ello, ha puesto en valor que debe primar la "coherencia". "Hoy no podemos hacer un carril bici y al mes decidir suprimirlo. No debemos reducir o retirar las Zonas de Bajas Emisiones. No es aceptable". Por otro lado, ha indicado que se debe prestar especial atención a la "conectividad local para no dejar a nadie atrás".

"Debemos situar la seguridad en el núcleo de la movilidad activa. No podemos permitirnos nuevos riesgos para los más vulnerables y que se generen rechazos a esas nuevas formas de movilidad. La movilidad en los núcleos urbanos debe tener como objetivo el no dejar a nadie atrás", ha asegurado.

Declaración Europea de la Bicicleta

El evento de los Urban Mobility Days ha sido precedido por un acto en la Plaza San Francisco para presentar la Declaración Europea de la Bicicleta, donde se ha señalado a la bicicleta como medio clave en la nueva movilidad activa, cada vez más presente en nuestras ciudades.

En esta presentación han participado la comisaria europea de Transporte, Adina Vălea; la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en funciones, Raquel Sánchez; el viceconsejero de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Mario Muñoz-Atanet; y el delegado de Movilidad del Ayuntamiento de Sevilla, José Lugo.

La Comisaria Europea de Transportes ha manifestado que "la seguridad es un requisito imprescindible para impulsar el uso de la bicicleta". En esta línea, ha señalado que un 9% de los muertes por accidentes en carretera en la Unión Europea son ciclistas. Para disminuir aun más este porcentaje, ha apostillado que se "debe contribuir a la seguridad. Esta Declaración ayudará a estimular la creación de puestos de trabajo de calidad, incluyendo la formación y el cicloturismo".