Miranza Sevilla, la alianza estratégica de tres clínicas para liderar la oftalmología en la capital de Andalucía

El doctor Federico Alonso, Arantxa Herrera y Ramón Berra, en el acto de presentación en el Hotel Alfonso XIII de Sevilla.

Miranza, el grupo líder en oftalmología con más de 40 centros en España, Andorra y Portugal, ha celebrado en el Hotel Alfonso XIII de Sevilla la presentación de Miranza Sevilla, marca que integra a las tres clínicas oftalmológicas referentes en la ciudad andaluza: Virgen de Luján, CIMO y Tecnolaser. Con esta integración, el grupo refuerza su apuesta por la innovación, la investigación y la tecnología al servicio de la salud ocular de los sevillanos, con el objetivo de consolidar su liderazgo en la oftalmología hispalense.

Actualmente, Miranza cuenta con más de 1.000 profesionales y 300 oftalmólogos. En Andalucía, el Grupo suma ya 9 centros, los cuales cuentan con más de 60 profesionales que realizan anualmente 60.000 consultas oftalmológicas, más de 82.000 pruebas diagnósticas y más de 17.000 cirugías.

Carlos Herrrera, entre los asistentes al acto de presentación de Miranza Sevilla en el Hotel Alfonso XIII. / M. G.

El acto de presentación tuvo lugar en la capital andaluza y contó con una destacada representación institucional, profesional y social de la ciudad. Por parte de la Junta de Andalucía asistieron Jorge Paradela Gutiérrez, consejero de Industria, Energía y Minas; Tomás Burgos Gallego, viceconsejero de Presidencia; Gonzalo Balbontín, director gerente de la Fundación Progreso y Salud; Blanca Gastalver, teniente de Alcalde, delegada de Educación, Juventud, Edificios Municipales, Deporte, Promoción de la Salud y Distrito Sur y Laura Martínez Sánchez, coordinadora del Área de Educación, Juventud, Edificios Municipales y Promoción de la Salud del Ayuntamiento de Sevilla.

Jorge Paradela, consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, en el acto de presentación de Miranza Sevilla. / M. G.

En representación de Miranza estuvieron presentes Ramón Berra, director general de Miranza; el doctor Federico Alonso Aliste, director médico de Miranza Sevilla; Arantxa Herrera, gerente de los tres centros de Miranza Sevilla; María Gessa, directora médica territorial de Andalucía; Julián Cezón, fundador y director médico de Miranza CIMO; Jonás Morais D’Almeida, director territorial de Andalucía; Ricardo Mateos, director financiero de Miranza; y Francisco Malagón, director de operaciones de Miranza.

Ramón Berra, director general de Miranza, destacó que “la integración de Virgen de Luján, CIMO y Tecnolaser bajo la marca Miranza Sevilla supone un paso estratégico para consolidar un proyecto sólido, innovador y centrado en el paciente. Apostamos por un modelo asistencial basado en la excelencia médica, la investigación y la tecnología de vanguardia, con el objetivo de ofrecer a los sevillanos la mejor atención oftalmológica posible y seguir liderando el sector en Andalucía”.

El doctor Federico Alonso Aliste, director médico de Miranza Sevilla, resaltó que “esta integración nos permite sumar experiencia, conocimiento y recursos para ofrecer una atención aún más personalizada y especializada. Nuestro compromiso es seguir avanzando en innovación clínica y quirúrgica, incorporando las técnicas más avanzadas y poniendo siempre al paciente en el centro de nuestra labor diaria”.

Miranza es el grupo líder en centros de excelencia en salud ocular de España, perteneciente a la red paneuropea de centros de oftalmología veonet, presente en cinco países. Con altos estándares de calidad y protocolos homogéneos que dan cobertura nacional a pacientes locales y extranjeros, Miranza cuenta con más de 1.000 profesionales y más de 40 centros, entre clínicas y centros de consultas, repartidos por gran parte de la geografía española y Andorra.

El foco principal de actividad de Miranza se centra en la cirugía de media y alta complejidad, así como en la investigación, prevención y tratamiento de patologías oftalmológicas con las tecnologías más avanzadas. El Clinical Leaders Forum (CLF) es el órgano colegiado de dirección del grupo, un modelo único en la oftalmología en España, formado por profesionales de reconocido prestigio nacional e internacional, que velan por la excelencia asistencial y el liderazgo en innovación e investigación oftalmológica.