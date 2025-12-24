Una misa del Gallo muy especial

El cura que la va a celebrar, Ginés González de la Bandera (Sevilla, 1975), párroco de Ómnium Sanctórum, nació horas después de la Misa del Gallo de 1975. Horas después del anuncio del nacimiento de Jesús, celebrará los 50 años de su propio nacimiento. Unas bodas de oro con la vida de quien tantas bodas ha celebrado desde que se ordenó sacerdote el 10 de septiembre de 2006. La primera misa la cantó un día después, el 11-S de cinco años más tarde del atentado contra las Torres Gemelas. Fue en la Basílica de Santa María de la Esperanza Macarena, como le gusta llamarla.

Desde los ocho años es hermano de la Macarena. Le pusieron Ginés por su abuelo materno, Ginés Romero, de Vélez-Rubio “aunque él se consideraba murciano”. Este 25 de diciembre va a ser muy especial para él. Apagará las 50 velas de la imaginaria tarta de su cumpleaños y tendrá muy presente a su madre, Mari Carmen Romero, esposa de Miguel González de la Bandera. Mañana se cumplen siete años de la muerte de su madre, “el 25 de diciembre es muy importante para los cristianos y para mí también”.

Su madre se apellidaba Romero Capdeville. El segundo apellido vino desde Francia con su bisabuelo, un emprendedor que llegó a Extremadura para montar un teatro y un circo en Fregenal de la Sierra y se enamoró de una extremeña. Su abuelo Ginés fue quien abrió la Corsetería Modelo en la calle Feria con la que los feligreses de mayor edad asociaban al nuevo párroco cuando fue nombrado hace dos años por el arzobispo en sustitución de Pedro Juan Álvarez Barrera, que pasó a ser rector de la Colegiata del Salvador. El padre del cura, Miguel González de la Bandera, trabajaba de representante y escaparatista, pero en un momento de su vida laboral se incorporó al negocio materno.

La tienda estaba en el número 102 de la calle Feria. “Aunque vivíamos en León XIII, veíamos a la Macarena y al Cristo de la Sentencia por la noche y a la mañana siguiente de vuelta porque en la primera planta de la tienda mi madre tenía el almacén”. Estaban más tiempo en la tienda que en su casa. “Pasé la cuarentena con mi madre detrás del mostrador”. Es macareno bautizado en San Gil. En 2001 cerró la Corsetería, “el mismo año que yo ingresé en el Seminario”. Aunque el paso del Carmen Doloroso de Omnium Sanctórum tiene el gallo de las tentaciones de Pedro, el párroco se cayó del caballo como Pablo de Tarso. Estudió la carrera de Químicas. “Estaba haciendo el doctorado cuando decidí optar por la vida sacerdotal”. Lo estaba haciendo sobre los catalizadores de eliminación del monóxido de nitrógeno y azufre en los motores de combustión. Ese tiempo del doctorado lo pasó en Grenoble, cuna de Stendhal, haciendo medidas del sincotrón, el acelerador de partículas.

Francia es la tierra de parte de su rama materna y de su formación académica como químico. “Hablo francés y una vez al mes voy a decir misa en francés en la Catedral de Sevilla”. El 7 de enero de 1977 nació su hermano Manuel. Justo el año que la hermandad de los Javieres llegó a Ómnium Sanctórum. La de esta noche será la última Misa del Gallo con esta hermandad de los Javieres en la iglesia antes de su regreso casi medio siglo después a los Jesuitas con entradas por Trajano y Jesús del Gran Poder. En sus dos destinos hay obra de Aníbal González: la Capilla de los Luises en Trajano; la Subestación de Sevillana de Electricidad en la calle Feria.

La Corsetería Modelo de sus padres cerró el año que entró en el Seminario

Un mes y cinco días antes de su nacimiento moría Franco, un mes y tres días antes el rey Juan Carlos era proclamado jefe del Estado, un mes y dos días antes Franco era enterrado en el Valle de los Caídos. Fueron las primeras Navidades sin el discurso de fin de año del dictador. El párroco se sienta para las fotos en un banco que suele ocupar para preparar sus homilías. Al lado, una placa que conmemoraba el 21 de junio de 2005 los cincuenta años de la fundación de la hermandad de los Javieres por el padre Tenas, S.J. Ahora que el que cumple los cincuenta años es el párroco de Ómnium Sanctórum, los Javieres regresan a los Jesuitas, a esas iniciales S.J. Quedan en la parroquia una hermandad de penitencia, el Carmen Doloroso (el gallo la hizo por primera vez a la Catedral el 4 de abril de 2007, Miércoles Santo) y una hermandad de Gloria, la Reina de Todos los Santos.

Joaquín de la Peña, que en esta parroquia es y ha sido casi de todo (catequista, sochantre, hermano mayor de la Reina de Todos los Santos), documentó otro hecho fundamental ocurrido en 1975, el año que nace el cura párroco. En 1975 se instalaron las nuevas campanas fundidas en un taller de Torredonjimeno (Jaén). Las gestiones las hizo Antonio Tineo, que muchos años fue párroco de esta iglesia. Eso hizo que su amigo José María Bueno Monreal, recién nombrado arzobispo de la diócesis, oficiara en esta iglesia de la calle Feria su primera misa. También dicen que en Ómnium Sanctórum es donde se funda la hermandad del Silencio.

Ginés González de la Bandera fue ayer, víspera de la Nochebuena, a decir misa al asilo de ancianos de Lumbreras esquina con Torneo. Cuando llegó al Seminario, el rector era Eugenio Hernández, que murió siendo párroco en Triana y tiene una calle junto a la iglesia de Santa Ana. Su iglesia de referencia fue la Pastora de Capuchinos, donde Murillo pintó buena parte de sus primeros cuadros.

“Aquí tenemos gallo”, dice el párroco. Paco Gallardo escribió ‘El rock de la calle Feria’ en la calle donde nació Jesús de la Rosa. La calle Feria tiene más predicamento flamenco que Triana según las cuentas de Manolo Bohórquez y Chaves Nogales se dio a conocer como periodista excepcional con su biografía de un vecino de esta calle llamado Juan Belmonte. Una historia de la que forma parte este templo del siglo XIII cuyo párroco, Ginés, echó una mano en la corsetería Modelo, iba para químico pero se le cruzó la llamada de Dios. Se considera “un estepeño nacido en Sevilla”.