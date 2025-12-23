La propietaria del local en la que se ha estampado el autobús: "Me ha salvado el Ángel de la Guarda, me ha tocado la lotería"

Una de las cinco personas atrapadas en la peluquería tras el accidente provocado por el autobús de Tussam que se estampó contra una peluquería es María Luisa, propietaria del negocio, que lo relataba con los nervios todavía en el cuerpo. "Estoy ahora mismo en shock. Estábamos trabajando y lo que tengo grabado en mi cabeza es el ruido antes de que entrara el autobús. De pronto hemos visto el autobús dentro metido. Yo me he caído, no me he hecho daño", comentaba a los medios de comunicación allí presentes.

También se ha mostrado agradecida la propietaria del establecimiento, tanto a los Bomberos como a su Ángel de la Guarda. "Hasta ahora no hemos podido salir. Los Bomberos se han portado estupendamente con nosotras. Lo hemos vivido con muchos nervios, pero gracias a Dios no nos ha pasado nada. A nosotras nada, la peluquería está destrozada, pero nosotras cinco estamos bien. Un minuto antes estaba yo en la puerta y me podía haber matado perfectamente. El Ángel de la Guarda me ha salvado la vida. Me ha tocado la lotería".