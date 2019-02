Persigue a un ladrón con su monociclo eléctrico y lo reduce hasta su detención

Iba camino al trabajo por el carril bici de la avenida de la Cruz Roja con su monociclo eléctrico cuando se topó con una mujer mayor, E. M., que había caído al suelo tras ser víctima del robo de su móvil y estaba llorando. El conductor logró divisar al supuesto ladrón, lo persiguió con su monociclo durante un trayecto de un kilómetro por las calles de la Macarena, en el entono de la Cruz Roja y la Barzola, y lo retuvo hasta que llegaron varias patrullas de la Policía Nacional a detenerlo.

El suceso tuvo lugar este miércoles por la mañana. El protagonista es Pedro Graña, vecino de Alcalá de Guadaíra y autónomo de 47 años, que hace a diario una ruta de 4 kilómetros con su monociclo desde el lugar donde deja el coche en la periferia de Sevilla hasta la calle Fray Isidoro de Sevilla, en la Macarena, donde tiene una empresa de informática. Lleva dos años y medio manejando vehículos eléctricos de movilidad personal y tres meses con su monociclo, un ninebot Z10, el modelo más potente de la marca.

Cuando atendía a la mujer se percató de que alguien huía y se dispuso a seguirlo. "Me di la vuelta y no vi mucho, solo un hombre con prisas en la acera contraria que miró para atrás y, aunque estaba viendo alboroto y gente gritando, seguía yendo rápido. Me pareció un gesto extraño y salí corriendo hacia él en persecución. Tuve que saltar varios bordillos para subir y bajar los 2 calles que me separaban de donde lo había visto torcer".

"Cuando me acerqué lo suficiente a él, le empecé a vociferar lo más alto que pude y con voz tajante ¡Párate y suelta el móvil!"

Lo persiguió por varios soportales de viviendas con barras que impedían el paso a vehículos de dos ruedas y que únicamente permiten el paso de peatones. "Cuando me acerqué lo suficiente a él, le empecé a vociferar lo más alto que pude y con voz tajante ¡Párate y suelta el móvil!. Él siguió corriendo mirando perspicazmente hacia detrás y haciendo eses, como para confundir su trayectoria. Yo aceleré más gritándole más fuerte ¡Detente, suelta el móvil, déjalo en el suelo!. Justo cuando ya me estaba acercando a él, empezó a correr más fuerte, giró a otra calle que tenía más barras anti bicicletas, y exclamó ¡Déjame ir, estoy enfermo, no me persigas, déjame ir!", relata.

" ¡que estoy enfermo, que te voy a contagiar, que te digo que me sueltes, que estoy muy mal, que estoy enfermo!"

Finalmente lo alcanzó y lo retuvo hasta que llegó la Policía. El supuesto autor, conocido por la Policía, tiene problemas de drogadicción y ese día tenía que estar en el hospital. "Lo agarré por la espalda y solté mi MonoCiclo eléctrico en el suelo y, en ese momento, el hombre se dio la vuelta, y empezó a decir, ¡Déjame estoy enfermo, que me dejes, que si no… que estoy mal, que te estoy avisando que me dejes ir!. En una mano llevaba un móvil y su mano izquierda la estaba metiendo en el bolsillo de su chaqueta, en ese momento pensé que podía estar sacando una navaja y reaccioné con contundencia". El gritaba, ¡que estoy enfermo, que te voy a contagiar, que te digo que me sueltes, que estoy muy mal, que estoy enfermo!.

Al lugar donde estaba retenido el autor del robo llegaron varias personas que ayudaron a mantenerlo retenido. Entre tanto, Pedro Graña fue a buscar a la mujer que había sufrido el robo y la llevó hasta allí, donde increpó al ladrón y sufrió un ataque de ansiedad por el que tuvo que recibir asistencia hospitalaria.

Los agentes felicitaron a Pedro Graña, que también recibió los elogios de los vecinos de la zona que se arremolinaban en el lugar: "Qué chulo, era el Halcon Callejero detrás del tío, vaya chulada de aparato y cómo lo lleva el tío, vaya cojones el tío", le decían.