Los Morancos, atrapados en un tren de Madrid a Sevilla, empezaron por bulerías pero se les acabó la guasa

Más de 10.000 viajeros y decenas de trenes se han visto afectados por el robo de un cable en la línea de AVE Madrid-Sevilla. Esta situación ha provocado la tensión entre los usuarios de la red ferroviaria, así como también algunas anécdotas de lo más entrañables. Una de ellas es la protagonizada por la familia Cadaval, cuyos rostros más conocidos son los de Jorge y César, Los Morancos.

El dúo de humoristas se ha visto atrapado durante 12 horas en un tren que salía de Madrid a las 20:00 de la tarde. En un primer momento, decidieron tomarse lo sucedido con mucha calma y humor, pero a medida que avanzaba la noche comenzaron a denunciar la situación que estaban viviendo junto a otros usuarios de Media y Larga distancia. A pesar de todo, un vídeo publicado en la cuenta de Instagram de César Cadaval ilustra el buen talante de los cómicos, intentando amenizar con música la larga espera.

Los Morancos, atrapados en un tren por el robo del cable

"Nos quedamos atrapados en pleno tren y ¡apagón! Pero que no falte nunca la alegría", escribe Cadaval en el vídeo que ya cuenta con más de 11.000 'me gusta' y cientos de comentarios. "Buenas tardes, me da dos billetes para el tren de 'El Arte', vagón 'Cadaval'. Gracias", escribe un usuario de la red social. "A un apagón así también me apunto yo", comenta otro. No obstante, la situación ha generado una ola de indignación entre los viajeros, que denuncian la poca ayuda y asistencia recibida durante el suceso.

El vídeo, que muestra cómo los cómicos cantan sevillanas y utilizan el humor para entretener a los demás viajeros afectados por el retraso, circula por Internet robando más de una sonrisa. Los Morancos se dirigían a Sevilla para disfrutar de la Feria de Abril y el tren que habían cogido tenía previsto llegar a la capital hispalense a las 22:30 horas. Sin embargo, se vieron obligados a pasar la noche atrapados. "¿A qué hora vamos a llegar? Que nos lo diga la Renfe, ellos sí que lo sabrán", cantan en una de sus letras.

Los robos de cable afectan a 10.700 viajeros

El domingo 4 de mayo, cuatro robos de cable de la línea ferroviaria de alta velocidad Madrid-Sevilla provocaron el parón de los trenes y cerca de 10.700 personas se vieron afectadas por lo sucedido. Así lo ha comunicado el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en su cuenta de 'X', donde denuncia una situación que considera un "acto de grave sabotaje".

Al parecer, los robos se produjeron en diferentes zonas de un radio de 10 km, concretamente en los puntos kilométricos 92-850, 93-600, 101-400 y 102-200. A raíz de lo sucedido, la Guardia Civil se encuentra investigando los hechos para tratar de esclarecer cómo se ha producido el robo, que ha tenido lugar en la provincia de Toledo. Ha sido entre Mora, Orgaz y Urda y la avería ha afectado a todos los trenes que enlazaban la capital con Andalucía. De esta forma, Renfe se ha encontrado con una nueva jornada de caos ferroviario.