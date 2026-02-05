Muere en el hospital el hombre herido en el incendio de Triana

El hombre de 31 años que permanecía en estado crítico tras resultar gravemente herido en el incendio declarado este martes en el antiguo Corral del Cura, en la calle Pagés del Corro, ha fallecido finalmente en el Hospital Virgen del Rocío, donde ingresó en estado mjuy grave en la Unidad de Quemados, según ha podido confirmar este periódico con fuentes sanitarias.

El fuego, que se inició sobre las 9:30 de la mañana en un inmueble rehabilitado por el Ayuntamiento y destinado hoy a viviendas de alquiler social, obligó al desalojo de varias personas. El hombre sufrió una parada cardiaca a consecuencia de la inhalación de humo y las quemaduras sufridas, y fue reanimado por los servicios sanitarios del 061 antes de ser trasladado al Hospital Virgen del Rocío, donde ingresó con pronóstico muy grave.

Los Bomberos del Ayuntamiento de Sevilla se encontraron con un incendio ya muy desarrollado al llegar al lugar, según explicó el inspector Francisco Martínez, responsable de la guardia. "El incendio se veía desde el puente. Cuando entramos estaba totalmente desarrollado. Había una persona atrapada dentro. Hemos intentado llegar lo antes posible hasta ella, la hemos sacado y la hemos puesto en manos de nuestros sanitarios y los del 061, que consiguieron estabilizarlo", señaló.

Martínez indicó entonces que, aunque presentaba algunas quemaduras, lo más preocupante era la inhalación de humo muy caliente, un factor que finalmente resultó determinante en su fallecimiento.