Garantes de la muerte digna sin depender del código postal

Afrontar con dignidad la vida cuando la muerte se acerca se viva donde se viva. En el Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla, la más poblada y de mayor dispersión geográfica de Andalucía, los kilómetros de distancia desde casa al hospital han dejado de ser un problema en pacientes de gran fragilidad o terminales para los que desplazarse es complicado y una merma más en su calidad de vida.

Así, en una apuesta por enriquecer su modelo asistencial de Cuidados Paliativos, la zona sanitaria ha potenciado su servicio de unidades de día en esta materia, sumando a la de mayor bagaje, con más de 20 años de funcionamiento en el Hospital de El Tomillar, dos nuevos dispositivos en el Hare de Morón de la Frontera y, desde el año pasado, en el Hare de Lebrija.

Con esta red, los equipos médicos-enfermeros cubren desde estas tres unidades de día las necesidades paliativas de los vecinos de Alcalá de Guadaíra, Mairena del Alcor, el Viso del Alcor, Arahal, Paradas, Dos Hermanas, Los Palacios y Villafranca, Morón de la Frontera, Montellano, Coripe, Lebrija, Las Cabezas de San Juan y el Cuervo. Anualmente se benefician de estos tres dispositivos un global de 10.000 pacientes en consulta y técnicas de forma presencial, además de otros 10.500 por atención telefónica.

Aunque la medicina tiene como principal objetivo tratar, e idealmente curar a los enfermos es una realidad muy asimilada, lamentablemente, también hay casos en los que no es posible la curación y el paciente entra en un proceso terminal, pero en el que el trabajo de los sanitarios no acaba y sigue siendo igual de importante. En este sentido, las unidades de día de Cuidados Paliativos son unos dispositivos de asistencia que, dependientes del servicio de Medicina Interna, prestan una asistencia que funcionan con carácter intermedio entre las necesidades de ingreso hospitalario convencional, en casos muy críticos, y los últimos días de vida del paciente en el domicilio.

En ellas, el trabajo se realiza por equipos conformados por un médico y una enfermera que comparten ser el soporte del enfermo. "El soporte de cuidados paliativos es necesariamente integral por lo que el trabajo médico-enfermero tiene que ir de la mano", indica al respecto la supervisora de enfermería de la Unidad de Día de Medicina Interna del Hospital El Tomillar, Valme Gómez. "Se trata de un recurso que supone una mejora en la accesibilidad a estos cuidados, acercándolos a todas las poblaciones del sur de la provincia; una mayor personalización de los cuidados; la garantía de una continuidad asistencial; y, en definitiva, una mayor calidad de vida" en la fase final, detallan desde el área sanitaria.

El perfil de paciente al que se dirigen estas unidades de día se define por ser tributario de necesidades de cuidados paliativos, bien por enfermedad oncológica o por enfermedades crónicas avanzadas, siendo estas últimas las que suponen el porcentaje mayoritario en este área sanitaria del sur de la provincia debido al envejecimiento de la población, concretamente, el 75% de la actividad de esta parcela del servicio de Medicina Interna.

Así todo, una de las características de los pacientes tributarios de cuidados paliativos es la multifrecuentación del sistema sanitario por su situación de fragilidad, de ahí que el acercamiento de la atención especializada a los lugares de residencia de los enfermos sea un elemento "muy positivo", valoran las fuentes del área.

A las unidades de día de Cuidados Paliativos, los enfermos llegan derivados por los distintos especialistas, con especial mención a la herramienta específica de derivación del Comité de Paliativos, con estrecha colaboración y coordinación con el servicio de Oncología, y también desde Atención Primaria. Dichas solicitudes son revisadas para dar citas priorizadas según urgencia de atención, mientras que las revisiones son tanto programadas como a demanda, en respuesta a los problemas no predecibles típicos de la enfermedad avanzada.

Las patologías más frecuentes en pacientes con necesidades de cuidados paliativos por enfermedades crónicas avanzadas son insuficiencia cardíaca, insuficiencia respiratoria, insuficiencia renal y las patologías neurodegenerativas. Lo habitual es que tres o más de estas patologías crónicas se desarrollen de forma concomitante, dando lugar a la presencia de multimorbilidad en los pacientes.

"El cúmulo de enfermedades y otros problemas muy frecuentemente asociados como problemas nutricionales, sociales o pérdida de independencia suponen un deterioro progresivo y la necesidad de un abordaje integral y transversal que no puede ser adecuadamente abordado por la suma de especialistas", detallan los profesionales.

Por lo que se refiere a la actividad en estos dispositivos, a la consulta médica se unen numerosas técnicas propias de un hospital de día como transfusiones de sangre, paracentesis, toracentesis, administración de tratamientos parenterales, curas de heridas, extracciones y cualquier procedimiento que sea necesario.

En este contexto, y según el jefe de sección de Medicina Interna en el Hospital El Tomillar, Salvador Vergara, "se han generado nuevas necesidades de cuidados paliativos traducidas en un reto para los sanitarios al precisar un abordaje integral, no sólo sanitario global, con la inclusión del abordaje de las necesidades sociales, psicológicas e incluso espirituales". "El soporte asistencial tiene que ser individualizado a cada paciente en cada momento, lo que supone la necesidad de revaluar y readaptar el abordaje de forma continua en correspondencia con la evolución de la enfermedad y las necesidades de la persona enferma", añade.

Por su parte, la enfermedad avanzada se caracteriza por la aparición de problemas típicamente no predecibles, como puede ser la necesidad de realizar una técnica de control de síntomas o complicaciones infecciosas. Pero, además, el afrontamiento con cualquier enfermedad avanzada hace necesario también el abordaje de la situación de final de vida y las decisiones que paciente y familia han de tomar. Para que estas decisiones puedan tomarse de una forma libre y adecuada se necesita tiempo y ambientes adecuados.

A este respecto, "los hospitales de día se han ido adaptando para ofrecer a los pacientes respuesta a estas nuevas necesidades expuestas", detallan desde el área sanitaria. Por ello, según Vergara, son dispositivos que "constituyen un recurso asistencial alternativo y complementario a la planta de hospitalización y a los equipos de soporte domiciliario, configurando el modelo atención avanzada de Cuidados Paliativos".

Además, y con el fin de potenciar aún más la accesibilidad a este recurso en pacientes muy frágiles, el Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla cuenta con una larga tradición en la disponibilidad del soporte telefónico dentro de los canales prioritarios de Cuidados Paliativos para la comunicación directa, fluida y permanente con los profesionales de atención primaria y los propios pacientes y familiares.

Con todo, para el jefe de Medicina Interna del área sanitaria sur de Sevilla, el doctor José Antonio Mira Escarti, el abordaje de esta asistencia en el sur de la provincia se distingue del resto de áreas sanitarias por tres conceptos: "global", "incluyente" y "con prioridad a la continuidad asistencial".

"Global porque contempla al paciente según sus necesidades y no según su patología. Al contrario que el enfoque tradicional de los Cuidados Paliativos, enfocado muy prioritariamente en los enfermos oncológicos, en el Área Sanitaria Sur de Sevilla se incluyen pacientes oncológicos y no oncológicos, independientemente de su patología con un abordaje precoz dentro de la fase avanzada. Incluyente porque no asume el cuidado único del enfermo sino que lo integra en el organigrama asistencial del área con una articulación de cuidados abierta a la atención primaria, los dispositivos de Urgencias extrahospitalarias y las diferentes especialidades hospitalarias con el soporte de enfermería necesario. Y todo ello, en una continuidad asistencial centrada en la adecuada comunicación multidisciplinar, interniveles, intrahospitalaria y con el propio paciente y su familia, lo que permite, entre otras cosas, facilitar significativamente los ingresos en planta de hospitalización del Hospital El Tomillar desde los hospitales de día o desde los propios domicilios sin tener que pasar por el circuito convencional de Urgencias", explica el doctor Mira Escarti.