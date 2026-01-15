Sesenta mujeres con disfunción del suelo pélvico asisten a la consulta especializada del Virgen del Rocío

El Hospital Universitario Virgen del Rocío ha puesto en marcha una consulta especializada de Enfermería destinada al seguimiento de mujeres portadoras de pesario, un dispositivo empleado en el tratamiento conservador de diversas disfunciones del suelo pélvico. La iniciativa, operativa desde noviembre de 2024, ha atendido ya a 60 pacientes en el marco de la Unidad de Gestión Clínica de Ginecología y Patología Mamaria del centro dependiente del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Este nuevo servicio responde a la necesidad de ofrecer una atención integral y personalizada a las mujeres que utilizan el pesario para tratar el prolapso de órganos pélvicos o la incontinencia urinaria. Las profesionales de Enfermería llevan a cabo una valoración continua que abarca tanto aspectos técnicos como educativos, reforzando el papel de los cuidados enfermeros especializados en la salud de la mujer.

La consulta desarrolla una labor multidimensional que incluye la enseñanza individualizada sobre el manejo del dispositivo, abarcando su correcta colocación, extracción y los cuidados necesarios. Además, las enfermeras supervisan el cumplimiento del tratamiento prescrito y proporcionan educación sanitaria que contempla recomendaciones sobre nutrición, ejercicio físico adaptado y resolución de dudas habituales relacionadas con el uso del pesario.

Vigilancia clínica y detección precoz de complicaciones

Un aspecto fundamental de la atención prestada es la vigilancia de la piel y la cavidad vaginal, que se realiza mediante revisiones periódicas con especuloscopia. Durante estas exploraciones, las profesionales proceden a la revisión y reposición del dispositivo cuando resulta necesario, identificando de forma temprana posibles signos de complicaciones como la aparición de flujo anómalo, sangrado, dolor o molestias.

Esta monitorización constante permite detectar precozmente cualquier incidencia que pueda surgir y garantizar así la seguridad y el bienestar de las pacientes que siguen este tratamiento conservador. La detección temprana de complicaciones resulta crucial para evitar problemas mayores y mantener la eficacia terapéutica del pesario.

Otro componente relevante del seguimiento realizado en esta consulta es la evaluación de la satisfacción de las mujeres atendidas, así como su disposición a mantener el uso del dispositivo a largo plazo. Esta información resulta valiosa para la mejora continua de los cuidados ofrecidos y permite adaptar el servicio a las necesidades reales de las pacientes.

Con la creación de esta consulta especializada, el Hospital Universitario Virgen del Rocío continúa avanzando en su objetivo de ofrecer una atención multidisciplinar centrada en la paciente, consolidando el papel de la Enfermería en la prevención, el seguimiento y la promoción de la salud de la mujer dentro del sistema sanitario público andaluz.