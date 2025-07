El Mundopark de Guillena denuncia el robo de una familia de monos tití y califica a los ladrones de "bandidos y estúpidos"

El parque zoológico Mundopark, ubicado en el término municipal de Guillena, sufrió en la madrugada del viernes al sábado un robo "sin piedad" que ha sido denunciado con dureza por los responsables del recinto. Las víctimas son una familia de monos tití de pincel, los más pequeños del mundo, y ahora su supervivencia está en peligro. Como no es la primera vez que ocurre, porque ya en 2018 se produjo un suceso similar, el director de Mundopark cree que el asalto es obra de "una mafia" de "bandidos y desalmados", pero también de unos "estúpidos" que no son conscientes del peligro que supone tener a estos ejemplares lejos de donde son cuidados por profesionales.

Juan Luis Malpartida, el responsable del zoo, ha lamentado el suceso en un vídeo difundido en las redes sociales. "Nos han robado nuestra familia de monos Tití de Pincel. La pasada noche rompieron sus instalaciones, entraron sin piedad y se los llevaron, seguramente con el fin de comerciar con ellos", denuncia el director de Mundopark, "roto por el dolor, el daño y el perjuicio de haberse llevado estos titís que ya se reproducían en cautividad y estaban formando familias".

"No se trata de un tema económico, porque si te roban dinero te duele el bolsillo, pero el dinero va y viene. El problema es que te roban animales y que destrozan una familia de Tití que ya estaba consolidada, que había sido criada aquí en cautividad y que era la delicia de todos los niños que nos visitan" ha criticado. En su opinión, sucesos así "se cargan este proyecto de conservación de estos animalitos". Mundopark precisamente se autodefine como "centro de rescate, rehabilitación, conservación investigación y reintroducción de fauna salvaje".

"Estos robos normalmente son por encargo, por encima de quien los comete hay una mafia que es la que paga para que roben estos Tití de Pincel", ha añadido Malpartida, quien teme por la integridad física de los ejemplares robados. "A los tres días se van a desprender de ellos o se les van a morir porque no van a saber cuidarlos", ha avisado. "También puede ocurrir que muerdan y que la reacción sea darles un porrazo y matarlos, como ha ocurrido en otras ocasiones", añade.

De hecho, el director del parque cree que este robo también representa "un verdadero delito contra la salud pública" por el riesgo de transmisión de enfermedades realmente graves por parte de los monos. "Los que los han robado son tan ignorantes, absurdos, miserables estúpidos que no saben que les pueden transmitir el sida o el ébola si sanitariamente no están en condiciones y se traen de contrabando. Que no olviden que tener estos animales en casa está considerado un delito duramente castigado con pena de prisión. No son conscientes del paquete que les puede caer encima", ha destacado.

El parque zoológico, que cree que los vecinos pueden saber quiénes han sido los ladrones, ha pedido la colaboración ciudadana al margen de la investigación que pueda realizar la Guardia Civil. En este sentido, si alguien tiene alguna pista, Mundopark pone a su disposición el teléfono 955 78 11 62. "Todo está siendo investigado por la policía: huellas, cámaras... Pero nos importa que cuanto antes regresen, menos peligro correrán sus vidas. Sólo dejaron un tití y se encuentra muy asustado y traumatizado por el robo de su familia", ha explicado el director. "Tarde o temprano caerán estos desgraciados", ha augurado también.