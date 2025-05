Este es el municipio de Sevilla en el que ha hecho más calor esta noche

Sevilla se encuentra en alerta naranja por calor; algo que, según parece, persistirá durante el fin de semana. Además, se trata de una situación inusual para esta época del año, con temperaturas que sobrepasan lo valores registrados desde 1950. Las máximas se sitúan en torno a los 40ºC en diferentes puntos de la provincia y las mínimas le abren el camino a lo que conocemos como 'noches tropicales'.

Como informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en redes sociales, "en la madrugada del 30 de mayo, han predominado temperaturas que no bajan de los 20ºC", así como también "alguna noche ecuatorial, con mínimas de 25ºC, en Andalucía". Pero ¿cuál es el municipio de Sevilla donde más calor ha hecho en la pasada noche?

Tomares: mínimas de 20,8ºC el 29 de mayo

Registro de las temperaturas mínimas el 29 de mayo de 2025 en Sevilla / Aemet

Como podemos observar en los registros pasados de la Aemet, el municipio de Tomares muestra una de las temperaturas mínimas más elevadas para la pasada jornada del jueves 29 de mayo. En concreto, los datos recabados en la estación de Zaudín indican que los termómetros no bajaron de los 20,8ºC, solo un poco por encima de lo que muestra la estación del Aeropuerto de Sevilla: 20,7ºC.

Ahora bien, la Agencia marca unas mínimas de 22ºC en lo que se refiere a Tomares, para este viernes 30 de mayo. No obstante, durante la madrugada, las temperaturas no bajaron de los 22,3ºC. Por lo tanto, desde el momento del anochecer y hasta la salida del sol, el mercurio osciló entre los 20,8ºC y los 22,3ºC, sin dejar de ser en ningún momento una 'noche tropical'.

En puntos del norte, en cambio, las mínimas bajaron hasta los 13,8ºC el 29 de mayo. Es el caso de Cazalla de la Sierra o Puebla de los Infantes. En esta última localidad, las temperaturas fueron entonces de 11,9ºC.

Registro de las temperaturas mínimas el viernes 30 de mayo de 2025 / Aemet

Alerta naranja en la campiña sevillana

Ante el incremento de las temperaturas que, el sábado 31 de mayo, llegarán en la capital hasta los 42ºC, la Aemet ha elevado una alerta naranja que afecta a diferentes municipios de la zona, como Lebrija, Lora del Río, Morón de la Frontera, Utrera, Osuna o Écija. Asimismo, Emergencias 112 insta a la población a extremar las precauciones, evitando salir a la calle en las horas centrales del día, bebiendo suficiente agua y prestando especial atención a los más vulnerables, como niños, ancianos o enfermos.

Además, no hay que olvidar que el pasado jueves 29 de mayo la estación del Aeropuerto de San Pablo de Sevilla registró la temperatura máxima más elevada de toda españa: 40,6ºC; un valor que alcanzó en torno a las 15:10 horas de la tarde. Así, ha marcado el inicio del primer episodio veraniego del año. Se espera que las siguientes noches se mantengan en la misma línea, con mínimas que no bajarán de los 20ºC en muchos municipios de la provincia de Sevilla. No obstante, a partir de la semana que viene, parece que comienzan a descender, situándose en valores más propios para esta época del año.