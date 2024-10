Muñoz se reafirma como candidato a la Alcaldía de Sevilla en 2027: "Me encuentro con el doble de fuerza"

El actual portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, ha insistido este jueves en su firme intención de presentarse como candidato a la Alcaldía en 2027, por lo que ha recalcado que "está trabajando desde el minuto uno, como jefe de la oposición en el Pleno, para recuperar el Consistorio".

"He dicho en más de una ocasión que me presentaré a las primarias en el caso que hubiera otro compañero o compañera que, legítimamente, porque así lo dictan los estatutos de mi organización política, quiera presentarse", ha asegurado Muñoz, cuestionado al respecto durante una rueda de prensa en la que ha presentado las propuestas del Grupo Socialista al proyecto de ordenanzas fiscales para 2025.

En este sentido, Muñoz ha sido tajante: "Me voy a presentar porque me encuentro no con fuerza, sino con el doble de fuerza. Y sobre todo, cada vez que veo el descalabro, la pérdida de ilusión en los sevillanos, cómo está la ciudad, un barco sin rumbo, un gobierno destartalado, más me anima a recuperar la ciudad, esa ilusión y ese color que teníamos en el mandato anterior".