Nace en el Macarena el primer bebé tras tratar miomas sin cirugía: "Martina es un milagro"

Rocío Martínez, una vecina de Cantillana de 42 años, se ha convertido en la primera mujer en dar a luz en el Hospital Virgen Macarena tras someterse a una innovadora técnica de ablación por radiofrecuencia para tratar los miomas uterinos, una causa frecuente de esterilidad femenina. El nacimiento de su hija Martina, el pasado 17 de junio, marca un hito en el abordaje de esta patología en el sistema sanitario público andaluz.

Rocío llevaba años intentando quedarse embarazada sin éxito. Tras una revisión ginecológica motivada por una infección, le diagnosticaron miomas uterinos, uno de ellos situado en la cavidad endometrial, lo que dificultaba la gestación. “Yo veía que no me quedaba embarazada, pero nunca fui a hacerme pruebas”, confiesa Rocío, quien reconoce que no fue hasta los 40 años cuando se puso en manos de los especialistas.

Gracias a la derivación desde la consulta de planificación familiar de Atención Primaria, Rocío fue atendida en la consulta monográfica de miomas del Hospital Virgen Macarena, única en el Servicio Andaluz de Salud, donde se le ofreció la opción de tratar sus miomas mediante una técnica mínimamente invasiva: la ablación ecoguiada por radiofrecuencia.

La técnica: una alternativa sin cicatrices

El doctor Carlos Jiménez Rámila, ginecólogo del servicio de Obstetricia y Ginecología, explica que esta técnica permite tratar miomas difíciles de operar por métodos tradicionales. “Se introduce una aguja por vía vaginal y se realizan microquemaduras internas por planos, sin necesidad de incisiones ni cicatrices. La paciente vuelve a casa el mismo día”, señala el especialista.

El ginecólogo del servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital Virgen Macarena, Carlos Jiménez Rámila. / H. U. V. M.

Esta técnica, que se realiza desde 2023 en el hospital, permite atacar miomas que distorsionan la cavidad uterina y que pueden afectar tanto a la calidad de vida (por sangrados abundantes o anemia) como a la fertilidad. La técnica, indicada primordialmente para corregir problemas ginecológicos, también ha demostrado ser clave en casos de infertilidad. Rocío fue una de las primeras 20 pacientes intervenidas, y la primera que deseaba quedarse embarazada.

La mujer fue intervenida en octubre de 2023. A los pocos meses, quedó embarazada por primera vez, aunque ese embarazo no prosperó. “Ese aborto me dio miedo, pero también me dio esperanza, porque nunca antes me había quedado embarazada”, relata.

En septiembre de 2024, quedó embarazada de nuevo. Esta vez, el embarazo fue perfecto. “No tuve ni náuseas. Aún lloro de emoción cuando la tengo en brazos. Hasta en el paritorio tenía miedo, no me lo creía”, cuenta Rocío emocionada.

El seguimiento del embarazo se llevó a cabo como uno normal, sin complicaciones, gracias a que la técnica no deja cicatrices ni debilita el útero como ocurre con cirugías más invasivas.

Un futuro prometedor

Desde que se inició el programa, el hospital ha tratado cerca de 100 casos mediante esta técnica y ya hay al menos tres embarazos confirmados en pacientes intervenidas. El doctor Jiménez destaca que esta solución está especialmente indicada en miomas de entre 3 y 7 centímetros, y que puede aplicarse también en pacientes más jóvenes con deseos de maternidad.

“El caso de Rocío demuestra que cuando la infertilidad está causada exclusivamente por miomas, esta técnica puede ser clave. Después de años sin poder quedarse embarazada, lo logró dos veces en menos de un año tras la intervención”, subraya el ginecólogo.

Desde el Hospital Virgen Macarena confían en que esta técnica se convierta en el estándar en los próximos años y reclaman una mayor implantación en otros centros. “Estamos recibiendo derivaciones de toda la provincia y de otras como Huelva. A día de hoy, el Virgen Macarena es el único centro del SAS con una consulta específica de miomas y con esta experiencia acumulada”, concluye Jiménez.

Con su historia, Rocío quiere lanzar un mensaje claro a otras mujeres: “Si no te quedas embarazada, no esperes. Ve al médico, hazte pruebas, busca soluciones. A mí esta técnica me ha dado la familia que tanto deseaba”, afirma, mientras sostiene a Martina en brazos.