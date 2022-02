Unos narcotraficantes roban un barco en Puerto Gelves

La Guardia Civil está investigando el robo de un barco en Puerto Gelves, ocurrido a finales de diciembre de 2021. La embarcación estaba atracada en las instalaciones de este puerto deportivo, cuando fue sustraída sin que nadie se percatara de ello. La hipótesis más sólida es la de que fue robada por una banda de narcotraficantes, que presumiblemente la utilizarán para transportar droga a través del río Guadalquivir o de las costas andaluzas.

Se trata de una embarcación de casco plano, de cinco metros de eslora y un motor de 55 caballos. El robo se produjo en un momento indeterminado entre los días 25 y 28 de diciembre de 2021. Fue el 28 cuando el titular del barco detectó la sustracción, después de que lo llamaran de Puerto Gelves para preguntarle "cuándo se había llevado el barco". Así consta en la denuncia de los hechos, a la que ha tenido acceso este periódico.

Acto seguido, el dueño de la embarcación respondió que llevaba dos semanas sin cogerlo, por lo que tenía que seguir allí. Como no se quedó tranquilo tras esta llamada, el hombre telefoneó al puerto para preguntar si el barco estaba en su lugar habitual de atraque, pero no obtuvo una respuesta convincente. "Si no te lo has llevado, estará allí", fue lo que le dijeron.

Decidió entonces acercarse al puerto, donde comprobó que su barco no estaba en su sitio. Lo primero que pensó fue que el barco se hubiera hundido debido a las fuertes lluvias que habían caído poco antes, pero vio que en el muelle no había indicios de eso. Cogió una vara y tocó el fondo del río por si estuviese hundida la nave, pero no lo estaba.

Contactó con el encargado del puerto, que le le aseguró que su barco estaba allí a las tres de la madrugada del día 25. No se pudo comprobar el momento del robo mediante las cámaras de videovigilancia del puerto porque éstas no funcionan. Fue entonces cuando presentó la denuncia por el robo ante la Guardia Civil. La embarcación está valorada en unos 4.000 euros.

El propietario del barco, J. F. A., denunció a este periódico las carencias de seguridad del puerto, con el que se muestra muy indignado. "Dicen que tiene vigilancia las 24 horas y no es así, lo hemos podido comprobar. Las cámaras de videovigilancia no funcionan. No sabían ni que me habían robado el barco. Le abren la puerta a cualquier persona y no hay seguridad", aseguró el afectado.

Otro de los motivos de queja de este hombre es que el puerto no tenía contratado un seguro contra robos. "No me dan ninguna solución", apunta el afectado. Su abogado, Aurelio León, ve "terrible" que un puerto que es una concesión que tiene una sociedad participada en exclusiva por el Ayuntamiento no tenga un seguro de responsabilidad patrimonial. Sobre la vigilancia, indicó que anuncian en la web de Puerto Gelves y en la del Ayuntamiento que tienen una vigilancia, por la que se cobra a los usuarios.

En el caso concreto del perjudicado, pagaba unos 350 euros al trimestre. De hecho, ya estando robado el barco, le llamaron para preguntarle si iba a renovar la suscripción, lo que indica, a su juicio, que nadie del Puerto se dio cuenta de la desaparición de la embarcación.

El consejero delegado de Puerto Gelves admitió que las cámaras no funcionan, pero explicó que sí hay un servicio de vigilancia privado contratado durante las 24 horas. Recordó además que se trata del segundo robo en la historia del puerto, que sólo había sufrido otro hace más de diez años, por lo que indicó que se trata de unas instalaciones seguras.

Sobre la falta de seguro contra robos, el responsable del puerto explicó que existe un seguro de responsabilidad civil, que cubre los daños que el puerto pueda provocar a terceros, pero que no está obligado a tener seguro contra robos en los barcos que allí atracan.

El consejero delegado entiende que el seguro de robos debe ser contratado por los dueños de los barcos y añadió que el puerto funciona de forma similar a un parking de coches, siendo el propietario de cada vehículo el que tiene su seguro particular que responde o no del robo. No es el Puerto, entiende, quien debe hacer frente al pago de una indemnización por el robo del barco.