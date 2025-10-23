Nefrología del Hospital Virgen Macarena logra la máxima distinción de calidad asistencial

El servicio de Nefrología del Hospital Universitario Virgen Macarena ha obtenido la máxima distinción posible tras conseguir el nivel Excelente en la evaluación de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA). Este reconocimiento, que representa el más alto estándar en calidad asistencial, llega tras un exhaustivo proceso de evaluación que analiza múltiples dimensiones como atención al paciente, seguridad, eficiencia y participación en investigación.

La unidad sevillana se posiciona como referente nacional al ser uno de los dos servicios en España con acreditación Excelente en la Unidad de Enfermedad Renal Crónica Avanzada (ERCA) otorgada por la Sociedad Española de Nefrología. Además, recientemente ha recibido el reconocimiento de la Sociedad Española de Cardiología por su Unidad Cardiorrenal, situándola entre las pocas con esta distinción a nivel nacional.

Un dato especialmente destacable es que durante 2024, el 12% de los pacientes iniciaron tratamiento renal sustitutivo mediante trasplante anticipado, más del doble de la media andaluza (5,9%) y nacional (6,7%), según los datos facilitados por el centro hospitalario.

El servicio ha desarrollado varias áreas de especialización que lo convierten en referente. En octubre de 2019 creó una consulta específica de Onconefrología para pacientes con patología renal asociada a enfermedades oncológicas. Desde su creación hasta diciembre de 2024, esta unidad ha atendido a 2.923 pacientes, con una demanda que continúa creciendo.

Otra de las áreas donde destaca es la nefrología intervencionista, siendo pioneros en la realización autónoma de biopsias renales y colocación de catéteres vasculares tunelizados y peritoneales, además de incorporar la ecografía clínica en su práctica habitual. Su modelo de atención cardiorrenal también ha sido reconocido por integrar de forma eficiente la atención nefrológica y cardiológica, sirviendo de referencia para otros hospitales españoles.

Este reconocimiento ha consolidado al servicio como destino preferente para la formación de residentes y especialistas de otros hospitales, tanto nacionales como internacionales, reforzando su papel como referente docente. En el ámbito investigador, el equipo ha participado en cuatro proyectos con financiación competitiva en los últimos años y está integrado en redes de investigación de alto impacto.

Atención centrada en el paciente

Una de las señas de identidad del servicio es su modelo educativo que orienta a los pacientes en la elección del tratamiento renal sustitutivo más adecuado a sus necesidades, valores y estilo de vida. La humanización asistencial se refleja en iniciativas como guías de usuario, vídeos educativos, recomendaciones dietéticas y espacios para la lectura.

El servicio mantiene una intensa coordinación con otras unidades hospitalarias y con Atención Primaria, realizando la mayor parte de derivaciones mediante teleconsultas hospitalarias. También se monitoriza el porcentaje de derivaciones no tributarias como indicador de calidad para reforzar la pertinencia y eficiencia del proceso asistencial.

La doctora Mercedes Salgueira, jefa del Servicio de Nefrología del HUVM, ha destacado que "este reconocimiento de la ACSA no solo certifica un trabajo bien hecho; pone en valor el compromiso real de todo el equipo con la calidad, la innovación y la atención centrada en el paciente renal. Son la prueba más sólida de que nuestra unidad trabaja al nivel de los estándares más exigentes".