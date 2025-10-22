El Hospital Virgen Macarena lleva el 'toque del chef' a sus pacientes con un menú diseñado por Daniel del Toro

El Hospital Universitario Virgen Macarena ha querido romper con los estereotipos sobre la comida hospitalaria. Bajo el nombre 'El Toque del Chef', el centro ha puesto en marcha una innovadora iniciativa gastronómica que busca ofrecer a los pacientes ingresados menús especiales elaborados por reconocidos cocineros andaluces. El primero en estrenar esta experiencia ha sido el chef Daniel del Toro, conocido por su paso por Masterchef y por su apuesta por una cocina saludable, creativa y cercana.

El proyecto nace del servicio de alimentación del propio hospital, un área que cuenta con más de 200 profesionales, entre cocineros, pinches, jefes de servicio, dietistas y personal sanitario, que cada día elaboran unas 1.700 dietas en dos turnos para los pacientes ingresados.

El plato principal que ha diseñado el chef Daniel del Toro para su menú en el Virgen de la Macarena consta de pollo con una salsa de cúrcuma / Carolina Rojas

Durante la presentación del proyecto, el ambiente en las cocinas del hospital era muy distinto al de una jornada habitual. Cámaras, fogones encendidos, aromas frescos y, sobre todo, entusiasmo. "Yo ahora siento el Hospital Macarena con más alegría, sabiendo que aquí hay profesionales como los que hay y las cocinas que tienen", afirmó Daniel del Toro durante su visita al centro.

El chef onubense, primer protagonista de esta serie de colaboraciones, quiso poner su sello personal al menú especial que degustarán los pacientes. Su propuesta comienza con un ajoblanco de anacardo, enriquecido con una picada de altramuz, que aporta proteína vegetal, y acompañado por melón y tomate seco. Un plato ligero, nutritivo y con matices andaluces. Como principal, el chef diseñó un pollo macerado en naranja, plancheado y servido con una salsa de cúrcuma y una guarnición de pasta con berenjena salteada, combinando sabor, aroma y equilibrio nutricional. El postre, una tarta de arándanos con yogur, completa la experiencia con un toque fresco y saludable.

Yo ahora siento el Hospital Macarena con más alegría, sabiendo que aquí hay profesionales como los que hay y las cocinas que tienen — Daniel del Toro - Chef

"Todos conocemos esa idea de que la comida del hospital es aburrida o sin sabor, pero cuando entras en una cocina como la del Macarena y ves el trabajo que hay detrás, te das cuenta de que no es así", aseguró del Toro durante la presentación. "Con este proyecto hemos querido darle un cambio, que los pacientes perciban algo diferente, que se sientan cuidados también a través de la comida".

El programa 'El Toque del Chef' no se detendrá aquí. En los próximos meses, otros cocineros andaluces de prestigio se sumarán a la iniciativa, aportando sus propias recetas y estilos culinarios. Cada menú será adaptado por el equipo de dietistas del hospital para garantizar que cumpla con las necesidades nutricionales de los pacientes sin perder creatividad ni sabor.

Con “El Toque del Chef”, el Hospital Virgen Macarena demuestra que la innovación en salud también puede servirse en un plato: equilibrado, saludable y lleno de corazón.