Víctor Sánchez-Margalet, facultativo en el Hospital Macarena y reconocido en la Lista Stanford: "La vocación me permitió dedicarme a la investigación, la docencia y la asistencia"

Víctor Sánchez-Margalet, investigador en el Hospital Macarena: "He tenido la suerte de dedicarme a lo que me apasiona"

El doctor Víctor Sánchez-Margalet, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Sevilla y médico del Hospital Virgen Macarena, ha sido incluido en la Lista Stanfordde los científicos más influyentes del mundo. Con más de 36 años dedicados a investigar la bioquímica médica, la regulación de la glucosa y las hormonas vinculadas a la obesidad y la inflamación, en esta entrevista con Diario de Sevilla repasa su trayectoria, los avances de su laboratorio y los retos éticos y tecnológicos que enfrenta la investigación biomédica actual.

Pregunta.¿Qué supone para ti estar dentro de la lista de científicos influyentes?

Respuesta. Más que nada es un reconocimiento a una trayectoria de trabajo de muchos años y que se basa en las publicaciones, el número de citas, el tiempo dedicado. Tener una trayectoria larga y consolidada, siempre te ayuda. Es decir, que no es una carrera de un año ni de dos.

P.Has combinado durante muchos años investigación, docencia y labor asistencial. ¿Cómo logras equilibrar todo esto?

R.Quizás estar trabajando en el laboratorio sea más fácil que atender a una consulta que tienen los clínicos. Entonces, me permite dedicarme tanto a la investigación como a la clínica, desde el laboratorio, y la docencia, que va siempre unida a la investigación.

P.En tu trabajo se han refuncionado mecanismos moleculares que regulan la glucosa y las grasas ¿Qué avances recientes destacarías dentro de este campo?

R.Fuimos pioneros en el papel de la leptina, que es una hormona producida por el tejido adiposo, en la regulación de la inflamación. Eso tiene repercusiones en muchas patologías asociadas con la obesidad, desde enfermedades reumatológicas hasta cáncer o enfermedades neurodegenerativas. Hemos puesto nuestro pequeño granito de arena en ese papel regulador de la leptina, uniendo inmunología y metabolismo.

Hemos puesto nuestro pequeño granito de arena en ese papel regulador de la leptina, uniendo inmunología y metabolismo. — Víctor Sánchez-Margalet - Facultativo Especialista en el Servicio de Bioquímica Clínica del Hospital Universitario Virgen Macarena

P.En una época de avances tan rápidos ¿cómo se garantiza que el progreso científico respete la dignidad humana?

R.Soy presidente del Comité de Ética en Investigación y tenemos que velar por esos aspectos. Siempre que esté bien controlado, esperamos que vaya todo bien.

P.Hablando del nivel actual de investigación biomédica en Andalucía, ¿qué retos quedan por resolver?

R.Yo que llevo 36 años en esto, veo que no tiene nada que ver con cómo estábamos antes. El nivel ha subido muchísimo, se han creado muchos centros de investigación, la investigación en hospitales ya forma parte del contrato, se reconoce e impulsa. Estamos mucho mejor y siempre lo mejor está por llegar, como dicen en mi equipo.

El nivel ha subido muchísimo, se han creado muchos centros de investigación, la investigación en hospitales ya forma parte del contrato, se reconoce e impulsa — Víctor Sánchez-Margalet - Facultativo Especialista en el Servicio de Bioquímica Clínica del Hospital Universitario Virgen Macarena

P.Por último, ¿qué te inspira cada día para seguir investigando, enseñando y liderando proyectos?

R.Porque es la vocación. Esto es lo que a uno le gustaba de pequeño, yo lo tuve muy claro y he tenido mucha suerte de poder dedicarme a la investigación, que fue mi primera vocación, a la docencia que vino después y, al mismo tiempo, hacer investigación traslacional gracias a la asistencia en el hospital. Esto me ha permitido colaborar muchos años con oncología, buscar biomarcadores de pronóstico, nuevas dianas terapéuticas. Para mí esto es muy apasionante.

Con más de tres décadas de dedicación a la ciencia, la docencia y la práctica clínica, Víctor Sánchez-Margalet continúa impulsando la investigación bioquímica en Andalucía, convencido de que la vocación y el trabajo multidisciplinar son la clave para afrontar los retos de la medicina moderna.