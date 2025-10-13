Nieves Pruna, sevillana viviendo en un pueblo de Irlanda: "No tengo centro comercial, ni cine, ni Zara... Si no tienes coche, serás un hámster en una jaula"

La emigración sigue siendo una alternativa considerada por muchos jóvenes andaluces que buscan una vida mejor fuera de nuestras fronteras. Irlanda es uno de los destinos en auge debido por las condiciones laborales que ofrece a quienes buscan ampliar sus horizontes profesionales y, de paso, ahorrar dinero de cara a su eventual regreso a Andalucía.

Sin embargo, la experiencia de salir de España no es siempre un camino de rosas. Un caso paradigmático es el de Nieves Pruna, una sevillana que comparte contenido sobre su nueva vida en Irlanda en redes sociales (@nievespruna, con 14.000 seguidores en TikTok). La joven, que recientemente ha tenido una hija con su novio, al principio se fue a vivir a un pequeño pueblo con el objetivo de ahorrar en el alquiler, algo que Pruna tiene claro que "no compensa".

"El problema de irte a vivir a un pueblo es que si no tienes coche, te vas a sentir como un hámster en una jaula", reflexiona la joven desde su propia experiencia. Nieves comenzó trabajando de au pair, pero al dejar este trabajo para convertirse en consultora fiscal autónoma, perdió el coche del trabajo y con él todas sus esperanzas de hacer ocio más allá de un pueblo "donde hay vacas y poco más".

"Al principio dices: tranquilidad, me encanta el pueblo... Pero llega un momento en que dices ¿para qué voy a salir? ¿Para ir a la vuelta de la esquina?", se dice la joven, que estuvo cinco meses sin apenas poder salir de su localidad de residencia porque "el transporte es una porquería".

"Mira los grupos de españoles en Facebook para buscar piso"

Esta situación de aislamiento se ha acentuado por la propia naturaleza de su profesión, que si bien le permite teletrabajar, limita mucho sus contactos sociales entresemana. "No tengo centro comercial, ni bolera, ni cine, ni un Zara. Ni siquiera una triste tienda de bebés", asegura la joven mamá.

Nieves está deseando mudarse, no obstante, la joven reconoce que existe un problema de vivienda debido a la alta demanda y la escasez en la oferta de pisos y habitaciones en alquiler. "Dublín me parece excesivamente caro, en Cork no lo es tanto y en Limerick hay muchas más alternativas", aconseja a aquellos que están pensando en emigrar a Irlanda.

Además, la búsqueda de alojamiento puede convertirse en una auténtica pesadilla e incluso muchas veces los propietarios ni siquiera contestan. Como alternativa, Pruna recomienda consultar los grupos de españoles en Facebook, donde a veces hay anuncios de gente que deja una habitación: "A lo mejor tendrás más suerte que en Daft —el equivalente a Idealista en España—".

"Un pueblo sin coche es una locura. Si al final te vas a un pueblo y necesitas coche, ¡dime tú donde está el ahorro!", concluye Nieves.